Instagram giriş hareketlerini silme nasıl yapılır? Instagram hareket durumunu göster özelliğini temizleme

Instagram giriş hareketleri özelliği sayesinde kullanıcılar hesaplarını daha güvenli bir şekilde kullanabilmektedir. Diğer yandan bazı durumlarda kullanıcılar giriş hareketlerini silmeyi istemekte ve bu işlemin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Hareket durumu ise çoğu kullanıcının en sevdiği özelliklerden biridir. Sohbet ettiğiniz diğer kullanıcıların aktif olup olmadığını görmenizi sağlamaktadır. Kullanıcıların bir bölümü bu özelliği kullanmayı severken bir bölümü ise kapatmayı istemektedir. Birkaç basit adımla hareket durumunu gizleyebilmeniz mümkündür.

Instagram Hareket Durumu Nedir?

Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları anlık olarak mesajlaştıkları diğer kullanıcıların uygulama içerisinde en son ne zaman aktif olduklarını görebilmektedir.

Çevrimiçi görünmek istemediğiniz zaman bu özelliği kapatabilir, canınız tekrar aktif olmak istediğinizde açabilirsiniz. Hareket durumu bölümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilirsiniz.

İlk olarak Instagram’a giriş yapınız. Ardından profil sayfasını açınız.

Profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan yan yana veya üst üste üç çizgiye tıklayınız.

Karşınıza seçenekler çıkacaktır. Bu seçenekler arasından “ayarlar” sekmesine tıklayınız.

Ardından “gizlilik” sekmesine tıkladığınızda karşınıza açılan ekranın hemen alt tarafında “hareket durumu” sekmesi bulunmaktadır.

Hareket durumu sekmesine tıklayarak, durumunuzu çevrimiçi veya çevrimdışı yapabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Hareket durumunuzu kapattığınız anda karşı tarafın en son ne zaman aktif olduğunu göremezsiniz.

Instagram Giriş Hareketlerindeki Konum Doğru mu?

Instagram kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri konum ayarlarının yanlış olmasıdır. Giriş hareketlerini her kullanıcının sık sık kontrol etmesi hesap güvenliği açısından son derece önemlidir.

Giriş konumları kullanıcılar hesaplarına her giriş yaptığında otomatik olarak kaydedilmektedir. Instagram giriş hareketlerinde farklı şehir gösteriyor diyen kullanıcılar için durum biraz sıkıntılı olabilmektedir. Hesabınıza giriş yaptığınız kullanıcı adınız ve şifreniz bir başkasının eline geçmiş olabilir.

Giriş konumlarınızı incelediğinizde farklı bir konum görüyorsanız, girişi gösteren başlığın üzerine dokunup, “bunu ben yapmadım” butonuna tıklayabilirsiniz. Ardından eskisinden daha güçlü bir şifre belirlemeniz gerekmektedir. Ayrıca hesap güvenliği açısından iki faktörlü kimlik doğrulamasını da açmanız önerilmektedir.

Kullanıcıların büyük bir kısmı konum bilgilerine nereden ulaşıldığını merak etmektedir. Instagram, giriş yapılan yerler hakkında bilgi almak oldukça kolay bir işlemdir. Instagram – Profil – Ayarlar – Gizlilik – Giriş Hareketleri sekmesinden giriş yaptığınız tüm konumları görüntüleyebilmeniz mümkündür.

Instagram Giriş Hareketleri Silme

Instagram’ın kullanıcılara sunduğu birçok özellik olmasına rağmen giriş hareketlerini silme özelliği bulunmamaktadır. Bu özelliğin olmaması kullanıcı hesaplarını daha fazla güvende tutmaktadır. Çünkü silme özelliği olsaydı ve başka biri tarafından hesabınıza giriş yapılsaydı bu durumu öğrenmeniz biraz güçleşebilirdi. Hesabınızı güvende tutmak için uygulamanın sunduğu tüm güvenlik önlemlerini aktif hale getirebilirsiniz.

Instagram Hesabıma Başkasının Girdiğini Nasıl Anlarım?

Genellikle hesabınıza bir başkası girmeye çalıştığı zaman size bir uyarı gelmektedir. Bu uyarı, “Hesabınıza başka bir konum veya cihazdan giriş yapıldı” şeklindedir. Gelen uyarı hem Instagram hesabınıza hem de mailinize gelmektedir.

Güvenlik açısından yapılması gereken ilk hamle şifre değiştirmek ve ardından “diğer tüm cihazlardan çıkıp yap” seçeneğini seçmektir. Bu şekilde hesabınıza bir başkası giriş yapmış olsa dahi uygulama o kişiyi otomatik olarak hesaptan atacaktır.

Instagram Verileri Nasıl Temizlenir?

Instagram verilerini temizleme işlemini uygulama içerisinden yapabilmeniz mümkün değildir. Bu işlemi yalnızca telefonunuzun ayarlar bölümünden yapabilirsiniz.

Öncelikli olarak telefonunuzdan “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

Ardından “uygulamalara giderek Instagram’ı bulunuz.

Bu bölümden Instagram verilerini kolay bir şekilde silebilirsiniz.



