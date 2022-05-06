Instagram hesap dondurma 1 hafta beklemeden nasıl yapılır? 1 haftada 2 kez Instagram dondurma mümkün mü?

Instagram kullanıcıları sık sık hesabı geçici olarak kapatma özelliğini kullanmaktadır. Instagram’ın sunduğu bu işlem hesabı dondurmaktadır. Bazı kullanıcılar sık sık bu işlemi tekrarlamak isterler. Ancak Instagram hesabını tekrar dondurmak için 7 günlük bir zaman diliminin geçmesi gerekmektedir. Instagram hesabını bir kez daha dondurmak isteyen kullanıcılar bu süreyi beklemek istemezler. Instagram hesap dondurma 1 hafta beklemeden nasıl yapılır?

Instagram Hesap Dondurma 1 Hafta Beklemeden Nasıl Yapılır?

Instagram, kullanıcılarına hesaplarını dondurmaları için hesabı geçici olarak kapatma seçeneğini sunmaktadır. İnternet tarayıcısı üzerinden yapılan bu işlem oldukça kısa sürede tamamlanmaktadır. Pek çok Instagram kullanıcısı bu seçeneği kullanarak hesabını geçici olarak kapatmaktadır.

Hesabı dondurduktan 3 saat sonra kullanıcının isteğine bağlı olarak bu hesap tekrar aktive edilebilir. Dondurulan hesapları yeniden açmak için hesaba kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapmak yeterlidir.

Bazı kullanıcılar hesaplarını çok sık dondurup açarlar. Instagram, hesabı istenilen miktarda ve sürede dondurmaya izin vermektedir. Ancak hesabını çok kısa aralıklarla donduran kullanıcılara bir süre sınırı koymuştur. Bu sınır bir haftadır. Hesabını dondurduktan sonra ikinci kez dondurmak isteyen kullanıcılar bir hafta beklemek zorunda kalmaktadırlar.

Hesabını sık sık ve kısa aralıklarla donduran kullanıcılar dondurdukları hesaplarını 3 saat içinde açmak istediklerinde ve açtıktan sonraki 1 hafta içinde tekrar dondurmak istediklerinde uyarıyla karşılaşırlar. Bu uyarı onların işlemleri yapmasını engellemektedir. Kullanıcılar süre sınırını beklemeden tekrar işlem yapmanın yollarını ararlar. Ancak Instagram’ın belirlediği bu süre sınırlarını kaldırmak ve aşmak mümkün değildir.

1 Haftada 2 Kez Instagram Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş Instagram hesapları ilk 3 saat içinde açılamazlar. Bunun gibi bir süre sınırı hesabı 2. kez dondurmak isteyen kullanıcıların da karşısına çıkar. Dondurulmuş bir Instagram hesabı 1 hafta içinde tekrar dondurulamaz. Instagramını 1 hafta içinde 2. kez dondurmak isteyen kullanıcılar bu işlemi yapmak için çeşitli yollar ararlar. Ancak Instagram’ı 1 hafta içinde 2. kez dondurmak mümkün değildir.

Instagram dondurma engeli dondurulmuş hesabı açtıktan 1 hafta sonra ortadan kalkar. Hesabını tekrar dondurmak isteyen kullanıcılar bu 7 günlük sürenin geçmesini beklemelidir. Instagram dondurma sınırlarını aşmanın bir yolu yoktur.



