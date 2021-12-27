Instagram'ın NFT özelliği çok işlevsel olacak

Tüm dünyadaki trendleri takip etmekte olan sosyal medya uygulamalarından Instagram, NFT özelliği ile bunu bir kez daha ispatladı. Bildiğiniz üzere uygulama düzenli bir şekilde yeni özellikler kazanıyor. Bu özellikler ile birlikte ön plana çıkmaya çalışıyor. Instagram tarafından getirilecek olan yeni bir özellik bugünlerin trend bir nesnesi ile ilgili.

INSTAGRAM'DAN NFT ADIMI

Ortaya çıkan son detaylara göre Instagram bundan sonra kendi platformu üzerinden NFT desteği sunacak. Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalara bakacak olursak çok büyük bir proje geliyor. Bu proje ile birlikte sosyal medya platformları çok daha başka bir alana kayabilir.

Yapılan açıklamalara ve sızdırılan bilgilere baktığımızda henüz tam olarak duyulacak bir konunun olmadığı görülüyor. Sadece aktif bir şekilde araştırma yapıldığı söyleniyor. Ancak Instagram asla bu tür işlerin peşini bırakmaz. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde NFT özelliği uygulamaya eklenecek.

Bu yeni özellik NFT sergileme, oluşturma, satma ve takip etme gibi detaylardan oluşacak. Yani isteyen herhangi bir sanatçı NFT üretip bunu Instagram üzerinden satabilecek. Ayrıca kullanıcılar bu Instagram hesabını takip edecek. Böylece platform neredeyse tamamen NFT sektörü ile bütünleşmek istiyor. Bu projenin çok büyük bir getiri sağlayacağını söyleyebiliriz.

Instagram NFT özelliği henüz emekleme aşamasında. Konu ile ilgili neler yapılabileceği ve ne tür sonuçlar elde edilebileceği araştırılıyor. Kısa bir süre içerisinde bu özellik uygulamaya gelebilir.

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