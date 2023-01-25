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Instagram'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Yeni profil fotoğrafı özelliğini duyurdu

25.01.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi sosyal medyada ilgi gördü. Instagram'ın sosyal medyada ilgi gören paylaşımı 320 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Söz konusu gönderide bahsedilen yeni Instagram profil fotoğrafı özelliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Instagram'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Yeni profil fotoğrafı özelliğini duyurdu

Sosyal medya platformu Instagram'ın sahip olduğu özelliklere bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Çünkü Instagram, resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Instagram profil fotoğrafları için bir yeniliği duyuran Instagram, paylaştığı gönderisine “Yeni profil resmi, kim bu?" notunu ekledi. İşte detaylar...

İŞTE INSTAGRAM'IN YENİ PROFİL FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ!

Twitter hesabından paylaştığı gönderide Instagram, artık avatarınızı profil fotoğrafınızın diğer tarafına ekleyebileceğinizi duyurdu. Instagram'ın gönderisine göre, profil fotoğrafınızın arka yüzüne avatar ekledikten sonra profilinizi ziyaret eden kişiler, gerçek profil fotoğrafınız ile hazırladığınız avatar’ınız arasında kaydırma yaparak geçiş yapabilecek.

ınstagram

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Instagram bu yeniliği daha iyi anlayabilmek adına söz konusu paylaşımına bir video da ekledi.

Instagram'ın paylaştığı gönderi sosyal medyada ilgi gördü. Söz konusu paylaşım 320 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

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