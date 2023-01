Instagram'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Yeni profil fotoğrafı özelliğini duyurdu

Sosyal medya platformu Instagram'ın sahip olduğu özelliklere bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Çünkü Instagram, resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Instagram profil fotoğrafları için bir yeniliği duyuran Instagram, paylaştığı gönderisine “Yeni profil resmi, kim bu?" notunu ekledi. İşte detaylar...

Twitter hesabından paylaştığı gönderide Instagram, artık avatarınızı profil fotoğrafınızın diğer tarafına ekleyebileceğinizi duyurdu. Instagram'ın gönderisine göre, profil fotoğrafınızın arka yüzüne avatar ekledikten sonra profilinizi ziyaret eden kişiler, gerçek profil fotoğrafınız ile hazırladığınız avatar’ınız arasında kaydırma yaparak geçiş yapabilecek.

Instagram bu yeniliği daha iyi anlayabilmek adına söz konusu paylaşımına bir video da ekledi.

New profile pic, who this?



Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two ???? pic.twitter.com/hEyzW4G19W