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Instagram keşfet geçmişini silme ve sıfırlama – Instagram’da keşfet sıfırlama nasıl yapılır?

19.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, kullanıcılarına keyifli bir deneyim yaşatmak için sürekli kendini yenilemektedir. Uygulama içerisinde en dikkat çeken özelliklerden biri keşfet özelliğidir. Keşfet sayfası olarak da isimlendirilen bu bölümde belirli bir algoritma doğrultusunda kullanıcıların ilgisini çekme ihtimali olan gönderiler gösterilmektedir. Yapay zekâ sayesinde kullanıcıların keşfet sayfalarına sevdikleri ve tercih ettikleri gönderiler düşmektedir.

Instagram keşfet geçmişini silme ve sıfırlama – Instagram’da keşfet sıfırlama nasıl yapılır?

Instagram keşfet özelliği sayesinde kullanıcılar daha önceden izledikleri videolara veya beğendikleri içeriklere benzer paylaşımları keşfet sayfasında görebilmektedir. Bazı gönderiler yeni içeriklerden oluşurken bazıları ise ilginiz dışında kalabilmektedir. Bazen bu gönderilerin kullanıcıların karşısına çıkma sıklığında artış olabilmektedir. Bazı durumlarda ise keşfet sayfası kişinin beğenilerinden uzak ve ne olduğunu bilinmeyen içerikleri sunabilmektedir. Bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar, hoşlanmadığı gönderileri keşfet sayfasında görmeyi istememektedir. Instagram’da keşfet sıfırlama işlemi yaparak, keşfet sayfasını yeniden inşa edebilmeniz mümkündür.

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Instagram Keşfet Özelliği Nedir?

Instagram uygulamasının algoritması sayesinde kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerikler belirlenmekte ve keşfet sayfalarında beğenilerine sunulmaktadır. Keşfet sayfasında birçok farklı kullanıcının ilgi alanına yönelik içerikler sunmak hedeflenmektedir.

Örneğin; bir köpek videosunu izlediniz ve çok beğendiniz. Keşfet bölümünde izlediğiniz videoya benzer içeriklerle karşılaşmanız mümkündür. Uygulama keşfet özelliğini kullanarak sizlere beğendiğiniz veya izlediğiniz gönderilere benzer içerikleri önermektedir. Bu şekilde uygulama içerisinde geçirdiğiniz zamanda artmaktadır.

Diğer yandan uygulama içerisinde dikkatinizi çeken bir video veya gönderi ile karşılaştınız, fakat içeriğe ne tıkladınız ne de yorum yaptınız. Instagram algoritmasına göre karşınıza çıkan bir gönderiye veya videoya birkaç saniyeden fazla bakmanız yeterlidir. Hal böyle olunca da keşfet bölümünde ilginizi çekmeyen içerikler ile karşılaşmaya başlarsınız.

Instagram Keşfet Silme

Instagram keşfet özelliği ile birlikte kullanıcılar ilgilendikleri gönderilere daha çabuk ulaşabilmektedir. Kullanıcılar, neyi daha çok beğeniyorsa, hangi gönderileri daha fazla kaydediyorsa ve neye yorum yapıyorsa Instagram algoritması bunun üzerinden kullanıcılara özel bir keşfet sayfası hazırlamaktadır.

Keşfet sayfasındaki içeriklerin tamamı, daha önceden etkileşimde olduğunuz gönderilere benzer içeriklerden oluşmaktadır. Zaman içerisinde kullanıcılar daha önceden beğendikleri videolara veya paylaşımlara benzer gönderileri görmekten sıkılmaktadır. Keşfet sayfasının gereksiz içeriklerle dolup taştığını gören kullanıcılar, bu sayfa içerisindeki bazı gönderileri silmeyi istemektedir.

Instagram keşfet sayfasında artık karşınıza çıkmasını istemediğiniz gönderileri kolay bir şekilde silebilmeniz mümkündür. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

  • Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından Instagram keşfet sayfasını açınız.
  • Keşfet bölümünde artık görmek istemediğiniz gönderilerden herhangi birine tıklayınız.
  • Gönderinin hemen sağ üst köşesinde üst üste üç çizgi bulunmaktadır. Buraya tıkladığınızda karşınıza seçenekler çıkacaktır.
  • “İlgilenmiyorum” seçeneğine tıklayınız. Bu seçenek sayesinde keşfet sayfasında görmek istemediğiniz tüm içerikleri engelleyebilirsiniz.

Instagram Keşfet Geçmişini Temizleme

Keşfet geçmişini temizleme işlemini birkaç basit adımla yapabilmeniz mümkündür. Bu işlem için herhangi bir program kullanmanıza gerek yoktur.

Android ve IOS işletim sistemine ait tüm akıllı telefonlardan keşfet geçmişini temizleme işlemini yapabilmeniz mümkündür. Ayrıca masaüstü bilgisayarlar üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak akıllı telefonlarınızdan yapmak en hızlı ve en kolay yoldur.

Aşağıdaki adımları izleyerek uygulama içerisinden kolay bir şekilde keşfet geçmişini temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

  • Öncelikle Instagram profil sayfanıza giriş yapınız.
  • Ardından profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üst üste üç çizgiye tıklayınız. Buradan “güvenlik” sekmesine giriş yapınız.
  • Bu sekme içerisinde “arama geçmişini temizle” sekmesine tıklayınız. Karşınıza seçenekler çıkacaktır. “Tümünü temizle” seçeneğine tıklayarak, işlemi onaylayınız. Bu işlemi uygulayarak, keşfet geçmişini kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra keşfet sayfanızda karşınıza farklı gönderiler çıkacaktır. Temizleme işlemini yapmanıza rağmen karşınıza hoşunuza gitmeyen gönderiler çıkmaya devam ederse, aynı işlemi tekrar edebilirsiniz.

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