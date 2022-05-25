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Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır? Instagram müzik süresi ayarlama adımları

25.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcılarına fotoğraf, video, hikâye paylaşımının yanı sıra gönderilerine müzik ekleme özelliği de sunmaktadır. Normalde 2018 senesinden bu yana hikâyelere müzik ekleniyordu, fakat bu özellik belirli ülkeler ile sınırlıydı. Türk kullanıcıları da Instagram müzik özelliğinin dört gözle Türkiye’ye de gelmesini bekliyordu. Ülkemize de gelen Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır? Instagram müzik süresi ayarlama adımları nelerdir?

Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır? Instagram müzik süresi ayarlama adımları

İçindekiler

  • Instagram Hikâyeye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?
  • Instagram Müzik Süresi Ayarlama
  • Instagram Müzik Özelliği Kullanılan Hikayeleri Galeriye Kaydetme

Instagram hikâyelerine müzik ekleme özelliği dünya çapında kullanılan özelliklerden biridir. 2020 senesinde Instagram müzik özelliği Türk kullanıcıların da kullanımına sunuldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan hikâyelerine müzik eklemeye başlamıştır. Bu özelliği ilk kez deneyecek olan kullanıcılar ise işlemi nasıl yapacaklarını merak etmektedir.

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Instagram Hikâyeye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Günümüzde çok sayıda Instagram kullanıcısı, hikâye bölümünden paylaştıkları fotoğraf veya videolara müzik ekleyebilmektedir. Kullanıcıların ruh halini yansıtmasına olanak sağlayan Instagram müzikli story özelliği sayesinde neşeliyken keyifli müzikler, üzgünken hüzünlü müzikleri kullanabilirsiniz. Hikâyelere müzik eklemek için toplam 39 milyon şarkıdan oluşan bir kütüphane bulunmaktadır.

Kullanıcılar, bu kütüphaneden istedikleri şarkıları seçebilmektedir. Ayrıca şarkıların yanı sıra şarkı sözleri de hikâyelere eklenebilmektedir. Instagram story’e müzik ekleme işlemi için yapılması gerekenler oldukça basittir.

Aşağıdaki adımları izleyerek Instagram hikayesine müzik ekleme özelliğini kullanmanız mümkündür:

  • Öncelikle Instagram profilinize giriş yapınız. Ardından “hikâye” kısmına girmeniz gerekmektedir.
  • Fotoğraf galerinizden “hikâye“ kısmında paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafı seçiniz.
  • Ardından ekranı yukarı doğru kaydırınız. Bazı cihazlarda ekranın üst sağ köşesinde “etiket” ikonu bulunmaktadır.
  • Etiket ikonuna tıkladığınızda veya ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda karşınıza konum, bahset, sorular, gif, anket, bağlantı gibi birçok etiket seçeneği çıkacaktır.
  • Bu etiketler arasında “müzik” etiketi de bulunmaktadır. Müzik etiketini bularak, üzerine bir kere tıklayınız.
  • Karşınıza şarkıların bulunduğu kütüphane açılacaktır. Ekranın sol üst köşesinde “senin için” butonunda size önerilen bazı şarkılar bulunmaktadır. Sağ üst köşesinde ise “göz at” butonu yer almaktadır.
  • Senin için veya göz at butonundaki şarkıları hikâyenize ekleyebilirsiniz. Bu şarkılar dışında ekranın hemen en üst tarafında “müzikleri ara” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden istediğiniz şarkıyı aratabilirsiniz.
  • Aradığınız şarkıyı bulunca hikâyenize eklemeden önce uyumlu olup olmadığını test etmek için dinleyebilirsiniz. Şarkıların hemen yanında “play” tuşu bulunmaktadır. Bu tuşa basabilirsiniz.
  • Son olarak seçtiğiniz şarkının üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Bu şekilde seçtiğiniz şarkıyı hikâyenize eklemiş olursunuz.

Ancak bazen Instagram müzik özelliği çıkmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaştığınızda uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer güncel değil ise güncelleme işlemini yapınız. Büyük olasılıkla sorun ortadan kalkacaktır.

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Instagram Müzik Süresi Ayarlama

Uygulamaya eklenen hikâyelerin süresi 15 saniye ile sınırlıdır. Hikâyenize şarkı ekledikten sonra üzerinde bazı ayarlar yapabilmeniz mümkündür. Hikâyenize eklediğiniz şarkının yalnızca 5 ile 15 saniye arasındaki bir kısmını kullanabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. İster şarkının başını isterseniz nakarat kısmını isterseniz de son kısmını kullanabilirsiniz. Instagram bu kararı tamamen sizlere bırakmaktadır.

  • Hikâyenize istediğiniz şarkıyı ekledikten sonra ekranın hemen en alt kısmında karşı süresini ayarlama bölümü bulunmaktadır.
  • Bu bölüm beyaz bir kutucuk şeklinde gözükmektedir.
  • Kutucuyu sağa sola kaydırarak şarkının hangi kısmının ne kadar süre ile çalacağını ayarlayabilirsiniz.

Bazı kullanıcılar, Instagram müzik süresi uzatma işleminin yapılıp yapılmadığını merak etmektedir. Maalesef ki 15 saniyenin üzerinde hikâye paylaşımının yapılması mümkün değildir.

Instagram Müzik Özelliği Kullanılan Hikayeleri Galeriye Kaydetme

Instagram içerisinde paylaşılan hikâyeler otomatik olarak arşiv bölümüne kaydedilmektedir. Ancak uygulama içerisinde müzikli hikâyeleri galeriye kaydetme özelliği bulunmamaktadır. Müzik ekleyerek paylaştığınız tüm hikâyelere arşiv bölümünden müziksiz bir şekilde ulaşabilmeniz mümkündür. Dilerseniz, paylaştığınız müzikli hikâyenin ekran kaydını alabilir ve cihazınızda saklayabilirsiniz. Ayrıca bazı üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile müzikli paylaşımlarınızı indirip kaydedebilirsiniz.

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