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Instagram takip engeli kaldırma yöntemi adımları: Instagram'da takip engeli nasıl kaldırılır?

09.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram, kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkıyor. Sürekli olarak geliştirilen ve yenilenen uygulamada amaç, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek ve karşılaştıkları sorunları en aza indirmek. Bu doğrultuda kullanıcılar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "Instagram takip engeli kaldırma nasıl yapılır?"

Instagram takip engeli kaldırma yöntemi adımları: Instagram'da takip engeli nasıl kaldırılır?

Instagram her kullanıcıya belli süre içerisinde takip edebileceği hesaplara kısıtlama getiriyor. Çok fazla hesabı ardarda takip etmek hesapta soruna yol açabiliyor. Özellikle yeni açılmış hesaplarda bu sıkıntı daha sık görülüyor. Kısa süre içerisinde çok fazla hesabı takip edince yeni hesapların takip edilmesine engel konuluyor.

Bu durum kullanıcılara Instagram takip engeli nasıl kaldırılır sorusunu doğuruyor. Milyonlarca insanın kullandığı bir sosyal medya uygulaması olan Instagram güvenlik için yeni yöntemler geliştirebiliyor. Bunlardan biri de takip engeli. Takip engeli kaldırmak için yapılacak tek şey Instagram'ın belirlediği süreyi beklemektir. Instagram'la iletişime geçerek bu sürenin kısaltılması talep edilebilir.

Instagram Kısıtlama Ne Kadar Sürer?

Sahte hesaplara engel olmak veya kullanım kalitesini artırmak için getirilen bu yöntem belli bir süre yeni hesap takip etmeyi engelliyor. 24 saat içerisinde kaç hesabın takip edildiğine bakan uygulama kısıtlama süresini de 24 ile 48 saat içerisinde değiştirebiliyor. Üst üste çok fazla hesap takip edilip kısıtlandıktan sonra 24 saat beklemek gerekiyor.

Instagram'da Kısıtlanmamak İçin Ne Yapılabilir?

Instagram milyonlarca kullanıcısına en iyi seçenekleri sunarken güvenliğini de sağlamak için çalışır. Belli paylaşımlar veya yapılanlar bir süreliğine kısıtlamaya maruz bırakır. Hesapta kısıtlama olmaması için güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

  • Kısa süre içerisinde çok fazla hesabı takip etmemek ve yorum yapmamak
  • Instagram'ın uygun görmediği içerikleri paylaşmamak
  • Başka bir hesap veya kişi adına paylaşım yapmamak


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