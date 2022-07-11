Instagram toplu takip bırakma var mı? Instagram'da takip ettiklerini toplu olarak bırakma nasıl yapılır?

Instagram, her yaştan ve sosyal çevreden insanı bir araya getirmeyi başarabildiği için dünyanın her yerinde milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Bu yüzden gereğinden fazla kişi takip etmek ya da istemediğimiz kadar çok kişi tarafından takip edilmek sıkça rastlanan bir durum haline geliyor. Bu durumda Instagram'da toplu takip bırakmanın mümkün olup olmadığı önem kazanıyor.

Instagram'da toplu takip bırakma işlemi yerine, takip ettiğimiz kişiler listesini açıp o kişileri tek tek takipten çıkarmak yorucu ve zorlayıcı olabiliyor.

Instagram kendi uygulaması içerisinde toplu takip bırakma için ekstra bir özellik sunmuyor. Ancak tek seçeneğiniz de tek tek herkesi takipten çıkarmak değil.

Instagram toplu takip bırakma nasıl yapılır?

Instagram toplu takip bırakma yöntemi bulmaya çalışan kullanıcılardan biriyseniz ilk seçeneğiniz ek bir uygulama bulmak. Instagram kullanıcılarına toplu takip bırakma seçeneği sunmadığı için kullanabileceğiniz başka uygulamalar var. Bu uygulamalar ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılıyor.

Telefonunuzda AppStore veya GooglePlay üzerinden Instagram toplu takip bırakma uygulamalarını aratın. Bu uygulamalar arasından size en uygun olanını bulup telefonunuza indirdikten sonra toplu takip bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama seçerken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli detay, uygulamaların puanları ve hakkında yapılmış olan yorumlar. Bir uygulama ne kadar yüksek puanlıysa memnuniyet oranı da bir o kadar fazla demektir.

Ayrıca ek bir hatırlatma yapmakta fayda var; eğer takibi bıraktığınız kişi gizli bir hesap ise tekrardan o hesaba takip isteği atmadığınız sürece o hesabın sahibi tarafından paylaşılanları göremezsiniz. Eğer hesap açıksa paylaşılanları rahatlıkla görebilirsiniz.

Söz konusu toplu takipçi silme olduğunda da farklı bir çözüm yolu yok. Instagram toplu takipçi silme ile ilgili bir seçeneği de kullanıcılarına sunmuyor. Tekrardan AppStore ve GooglePlay üzerinden Instagram toplu takipçi silme uygulamalarını aratmanız ve size en uygun olan uygulamayı seçmeniz gerekiyor.



