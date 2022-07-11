Instagram video birleştirme adımları: Instagram'da birden fazla video klibi tek bir video'da nasıl birleştirilir?

Instagram video birleştirme özelliğini kullanarak farklı videoları tek bir videoda birleştirmek oldukça basittir. Bu bağlamda takip etmeniz gereken birtakım adımlar vardır.

Instagram'da birden fazla video klibini tek videoda birleştirme

Instagram'da birden fazla video klibini tek videoda birleştirmek mümkün. Instagram'da video birleştirmek için adım adım gerçekleştirmeniz gerekenler:

Instagram uygulamasına giriş yapın.

Paylaşım butonunu kullanarak paylaşmak istediğiniz bir videoyu ekleyin.

Videoyu ekleme işleminin ardından 'İleri' butonuna basın.

Karşınıza gelen ikinci menü sekmesinde makas simgesi gözükecektir. Buradan video kes özelliğini seçin.

Makas simgesine dokunduktan sonra artı işareti göreceksiniz. Buradan ikinci bir video eklemek için artı butonuna tıklayın.

İkinci videoyu ekledikten sonra aynı işlemi uygulayarak üçüncü videoyu da ekleyebilirsiniz.

Birden fazla video seçmenizin ardından 'Bitti' diyerek paylaşım butonuyla birleştirdiğiniz videoları takipçilerinizle buluşturabilirsiniz.

Instagram'da birleştirdiğiniz videoların 60 saniyeyi geçmemesi gerekir. Eğer bu süreyi geçerse, videolarınız 60 saniyeye kadar kesilir.

Instagram Story çoklu video yapılışı

Instagram Story'de paylaşım yaparken çoklu video hazırlamak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar vardır. Bunlar:

Telefonunuzun kütüphanesini görmek için üstteki artı butonuna basın.

Buradan üç kağıdın üst üste durmasına benzeyen butona basın.

Telefonunuzun kütüphanesinden 10 tane video ya da fotoğraf seçin.

Seçtiğiniz fotoğrafların ve videolarının hepsine uygulayabilmek için ekranın altındaki bir filtreye basın.

Bu fotoğraf ya da videoları ayrı ayrı düzenleyip filtre ekleyebilmek için herhangi bir fotoğrafa ya da videoya basın.

Fotoğraf ve videolarınızın sırasını istediğiniz gibi ayarlayabilmek için dokunup basılı tutun. Ardından farklı bir yere sürükleyin.

İşiniz bittiğinde sağa bakan ok simgesine tıklayın.

Son olarak Paylaş butonuna tıklayın.

Instagram videolarını çevrimiçi olarak birleştirme

Instagram videolarını çevrimiçi olarak birleştirmek de mümkündür. Bunun için yapılması gerekenleri aşağıda sıraladık: