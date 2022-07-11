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Instagram video birleştirme adımları: Instagram'da birden fazla video klibi tek bir video'da nasıl birleştirilir?

11.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram yakın zamanda gelen güncellemesi ile birlikte birden fazla videoları tek bir videoda birleştirme özelliğinin duyurusunu yapmıştı. Instagram'ın sunduğu video birleştirme özelliği ile cihazınızda yer alan birbirinden farklı videoları tek bir videoda birleştirip paylaşım yapabilirsiniz. Instagram video birleştirme nasıl yapılır?

Instagram video birleştirme adımları: Instagram'da birden fazla video klibi tek bir video'da nasıl birleştirilir?

İçindekiler

  • Instagram'da birden fazla video klibini tek videoda birleştirme
  • Instagram Story çoklu video yapılışı
  • Instagram videolarını çevrimiçi olarak birleştirme

Instagram video birleştirme özelliğini kullanarak farklı videoları tek bir videoda birleştirmek oldukça basittir. Bu bağlamda takip etmeniz gereken birtakım adımlar vardır.

Instagram'da birden fazla video klibini tek videoda birleştirme

Instagram'da birden fazla video klibini tek videoda birleştirmek mümkün. Instagram'da video birleştirmek için adım adım gerçekleştirmeniz gerekenler:

  • Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Paylaşım butonunu kullanarak paylaşmak istediğiniz bir videoyu ekleyin.
  • Videoyu ekleme işleminin ardından 'İleri' butonuna basın.
  • Karşınıza gelen ikinci menü sekmesinde makas simgesi gözükecektir. Buradan video kes özelliğini seçin.
  • Makas simgesine dokunduktan sonra artı işareti göreceksiniz. Buradan ikinci bir video eklemek için artı butonuna tıklayın.
  • İkinci videoyu ekledikten sonra aynı işlemi uygulayarak üçüncü videoyu da ekleyebilirsiniz.
  • Birden fazla video seçmenizin ardından 'Bitti' diyerek paylaşım butonuyla birleştirdiğiniz videoları takipçilerinizle buluşturabilirsiniz.

Instagram'da birleştirdiğiniz videoların 60 saniyeyi geçmemesi gerekir. Eğer bu süreyi geçerse, videolarınız 60 saniyeye kadar kesilir.

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Instagram Story çoklu video yapılışı

Instagram Story'de paylaşım yaparken çoklu video hazırlamak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar vardır. Bunlar:

  • Telefonunuzun kütüphanesini görmek için üstteki artı butonuna basın.
  • Buradan üç kağıdın üst üste durmasına benzeyen butona basın.
  • Telefonunuzun kütüphanesinden 10 tane video ya da fotoğraf seçin.
  • Seçtiğiniz fotoğrafların ve videolarının hepsine uygulayabilmek için ekranın altındaki bir filtreye basın.
  • Bu fotoğraf ya da videoları ayrı ayrı düzenleyip filtre ekleyebilmek için herhangi bir fotoğrafa ya da videoya basın.
  • Fotoğraf ve videolarınızın sırasını istediğiniz gibi ayarlayabilmek için dokunup basılı tutun. Ardından farklı bir yere sürükleyin.
  • İşiniz bittiğinde sağa bakan ok simgesine tıklayın.
  • Son olarak Paylaş butonuna tıklayın.
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Instagram videolarını çevrimiçi olarak birleştirme

Instagram videolarını çevrimiçi olarak birleştirmek de mümkündür. Bunun için yapılması gerekenleri aşağıda sıraladık:

  • Öncelikle Free Video Joiner Online adlı web sitesine gidin.
  • 'Add Files to Join' butonuna basın.
  • Başlatıcıyı indirmek ve yüklemek adlı butona tıklayın.
  • Ardından video kliplerinizi ilgili çevrimiçi platforma yükleyin.
  • Video birleştirme arayüzüne geldiğinizde daha fazla klip ekleyerek sıralarını düzenleyin.
  • Çıkış çözünürlüğü olarak Instagram'ın desteklediği MP4 ya da MOV'u seçin.
  • Son olarak 'Şimdi Birleştir' butonuna basın.

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