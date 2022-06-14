Instagram video indir: Instagram gönderi, hikaye ve reels videoları nasıl indirilir?

Instagram; kullanıcıların hayatlarından kareler paylaşmasını sağlayan gönderi, hikaye ve reels özelliklerini bünyesinde barındırır. Kullanıcılar farklı kişilerin paylaştığı içerikleri galerilerinde görmek isteyebilir. Böyle bir durumda izlemeleri gereken bazı yollar bulunur.

Instagram gönderi videosu indirme

Instagram'da gönderi videosu indirmek üzerine kurulmuş olan birtakım siteler vardır. Instagram video indir özelliği sayesinde kullanıcılara kolaylık sunan bu siteleri kullanırken tek yapılması gereken bu sitelere gönderinin URL'sini yapıştırmak olacaktır.

Bunu da şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Öncelikle telefonunuzda yer alan Instagram uygulamasını açın.

Instagram üzerinde indirmek istediğiniz gönderinin üzerine gelin ve videonun sağ üst kısmında yer alan üç nokta işaretine basın.

Burada karşınıza bir bölme açılacaktır. Bu bölmeden URL kopyala ya da bağlantı kopyala seçeneklerinden birisine dokunun.

Instagram video indirme hizmeti veren web tabanlı online bir araca ilgili URL'yi yapıştırın.

Son olarak karşınıza çıkan indirme butonuna tıklayın ve gönderiyi telefonunuzun hafızasına kaydedin.

Instagram reels videosu indirme

Instagram'da gönderi videosu indirilebildiği gibi, reels videoları da indirilebilmektedir. Bu noktada da yine gönderi videosunda olduğu gibi benzer bir yöntem kullanılmaktadır. Aradaki tek fark ise gönderi linkini kopyalamak yerine bu sefer reels'in linkini kopyalayıp ilgili indirme sitesine yapıştırıp indirme butonuna basmak gerekmesidir.

Instagram hikaye videosu indirme

Instagram'da hikaye videosu indirme yöntemi, gönderi ve reels videolarına göre biraz daha farklıdır.

Instagram hikaye videosu indirme yöntemi için aşağıdaki adımları uygulamak gerekir. Böylelikle istenilen kişinin hikayesindeki video indirebilir.

İlk olarak hikaye videosunu indirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını storysaver sitesine girin.

Bu işlemi takiben bu sayfada hikayelerin ve Instagram öne çıkan hikaye video indirme seçeneğinin karşınıza çıktığını göreceksiniz.

Son olarak karşınıza gelen ekrandan basit bir şekilde hikayelerde bulunan fotoğraf ve videoları telefonunuzun hafızasına kaydedebilirsiniz.

Bu adımlarla Instagram MP4 video indirme işlemini de gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü bu sitelerden indirdiğiniz videolar telefonunuzun hafızasına MP4 olarak kaydedilir.

Instagram'daki videoları nasıl indirebilirim?

Instagram kendi bünyesindeki videoları indirmek için bir özellik sunmadığından, kullanıcılar Instagram video dönüştürücü sitelerini ya da uygulamalarını tercih edebiliyor. Bu uygulamalar da yine indirme için kullanılan web siteleriyle aynı işlevi görüyor. Instagram'daki bir videonun linkini ilgili alana yapıştırdığınızda Instagram video kaydetme eylemini başarıyla gerçekleştirmiş olursunuz.

Instagram video indirme programı için güvenilir programları tercih ettiğinizden emin olmanız gerekir. Aksi halde hesabınızın bilgileri başkalarının eline geçebilir.



