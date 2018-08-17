İnsüline rağmen düşmeyen şekere ve aşırı kiloya cerrahi çözüm

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da emekli bankacı Hacer Filiz (64), diyabet hastalığı nedeniyle aldığı aşırı kilolar ve kullandığı insüline rağmen düşmeyen şekeri nedeniyle tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatının 6'ncı gününde insülinden kurtulan Filiz, hem sağlığına kavuşmanın, hem de kilo vermeye başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bankadan emekli Hacer Filiz, 9 yıl önce yakalandığı diyabet hastalığı nedeniyle insülin kullanmaya başladı. 86 kilo olan Hacer Filiz, son dönemde insülin kullanmasına karşın bir türlü şekeri düşmeyince doktoruna başvurdu. Doktorun önerisyle Filiz, 6 gün önce tüm mide ameliyatı oldu.

9 yıldır diyabet hastası ve 86 kilo olduğunu söyleyen Filiz, "İnsülin kullanıyorum, ancak bir türlü şekerimi düşüremedik. Endokrinoloji uzmanı doktorumun da önerisiyle bu ameliyatı oldum" dedi. Hastalığı nedeniyle insülin kullanmaya başladıktan sonra kilo da almaya başladığını aktaran Filiz, “Hem kilo alıyordum hem şekerim düşmüyordu. Ameliyat olalı 6 gün oldu. Şu anda çok iyiyim. Çok rahatım" diye konuştu.