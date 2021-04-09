Intel tarafından yayınlanan bir reklam alay konusu oldu

Intel ve Apple son dönemlerin en büyük tartışma konuları haline geldi. Özellikle işlemci alanında her iki şirketin birbirleriyle sürekli uğraştığını söyleyebiliriz. Bunun bazen küçük çocuklar arasındaki kavgaya dönüştüğü bile ifade edilebilir. Son olarak Apple tarafından üretilen M1 işlemcinin ARM tabanlı olması Intel'in dikkat çektiği noktalardan biriydi.

Dünyanın en büyük 2 markasının bu laf savaşları, aslında eğlenceli bile sayılabilir. Intel kendisini dünyanın en iyi işlemci üreten şirketi olarak düşünüyor. Apple ise elbette böyle bir iddiaya sahip değil. Fakat kendi işlemcilerinin son derece güçlü olduğunu savunuyor.

En büyük işlemci üreten şirketler içerisinde yer alan Intel tarafından bir reklam yayınlandı. Bu reklamda Intel kendi işlemcilerinin çok daha güçlü olduğundan bahsediyordu. Burada Core i7-1185G7 işlemci modellerinin büyük bir avantaj sunduğu ifade ediliyordu.

REKLAMDAKİ DETAY DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ancak reklam kampanyasında tuhaf bir detay vardı. Intel tarafından yayınlanan bu reklam aslında 11. nesil Intel işlemci kullanmayan bir MacBook Pro içeriyordu. Yani Intel kendi topuğuna sıkmış oldu. Fakat şirket tarafından yapılan açıklamada bunun eğlenceli bir laf dalaşı olduğu ifade edildi.