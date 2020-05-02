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İnternet bağlantısı nasıl iyileştirilir? Sokağa çıkma yasağı dönemi için tavsiyeler

02.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Dünya çapında koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda kişi evlerinde kalmaya devam ederken, onları dış dünyaya bağlayan internetin hızı önemli bir sorun olabiliyor. BBC Teknoloji Muhabiri Jane Wakefield, bağlantı kalitesini iyileştirmek için tavsiyeler veriyor.

İnternet bağlantısı nasıl iyileştirilir? Sokağa çıkma yasağı dönemi için tavsiyeler

Dünya çapında koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda kişi evlerinde kalmaya devam ederken, onları dış dünyaya bağlayan internetin hızı önemli bir sorun olabiliyor.

İngiltere'de bağlantı hızı bazı şehirler ve ilçeler için sorun yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de de benzer şikayetler dile getiriliyor.

Özellikle video görüşmeler, Netflix gibi film ve dizi platformları veya internet üzerinden oynanan oyunlarda düşük hız problemlere yol açabiliyor.

Özellikle birden fazla kişinin yaşadığı evlerde bağlantı hızı yavaşsa, aynı anda internet kullanmak zorlaşabiliyor.

Bazı internet kullanıcıları buna karşı 4G modemlere yöneliyor. Fakat 4G bağlantısı da her yerde aynı hızda olmuyor.

BBC Teknoloji Muhabiri Jane Wakefield'ın bağlantı kalitesini iyileştirmek için tavsiyeleri şöyle:

  • Mümkünse interneti kablosuz ağ üzerinden değil, ethernet kablosu ile kullanın.
  • Modemlerde 2,4 GHZ ve 5 GHZ frekanslarında iki ayrı ağ olabiliyor. Bunların isimlerini birbirinden farklı yapın ve cihazlarınızı 5 GHZ ağına bağlayın.
  • Modeminizin yerinin bağlantınıza nasıl etki ettiğini inceleyin. Bir kitaplığın altında veya çok sayıda eşyanın arasında duruyorsa bu kablosuz bağlantı hızını yavaşlatabilir.
  • Mikrodalga cihazları kablosuz ağ sinyallerini karıştırabiliyor. İnternet üzerinden görüntülü konuşma yaparken mikrodalga fırınınızı çalıştırmayın.
  • Evde bazı noktalarda kablosuz internet az çekiyorsa wi-fi booster denen sinyal güçlendiricilerden alın.
  • İnternette aynı anda birden fazla kişinin birden fazla yere bağlanması hızı yavaşlatıyorsa modeminizde önceliklendirme ayarlarına bakın. Bazı modemlerde olan bu ayar sayesinde video konferans, film indirme, sosyal medya gibi farklı bağlantılardan hangilerine öncelik verileceğini belirlemeniz mümkün.
  • Evinizin sessiz bir bölümünü ofis olarak kullanmaya karar verdiyseniz bu kararı uygulamaya geçirmeden önce oradaki internet bağlantısını kontrol edin. İyi değilse bahsedilen yöntemlerle iyileştirmeye çalışın. Düzelmiyorsa evin başka bir bölümünde çalışmayı düşünün.
  • Film ve dizileri telefon veya tabletinizden izliyorsanız, bunları gece herkes uyuyorken cihazınıza indirin.

Koronavirüs

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