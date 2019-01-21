İnternet kafeden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir internet kafeden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta bir internet kafeden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli B.K'yi (26) 18 Ocak'ta Ahmet Kaya Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin internet kafedeki cep telefonunu alma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

