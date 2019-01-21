HABER

İnternet kafeden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla salıverildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir internet kafeden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta bir internet kafeden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli B.K'yi (26) 18 Ocak'ta Ahmet Kaya Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin internet kafedeki cep telefonunu alma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

PARTNEREn güzel sol bek: Laura MerrinEn güzel sol bek: Laura Merrin
Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolayRizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay
Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar cep telefonu Güven Timleri Şube Müdürlüğü hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.