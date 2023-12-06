İnternet Vergi Dairesi nedir? İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi aynı mı?

İnternet üzerinden yapılan işlemlere resmî işlemler de eklenmiş ve özellikle son yıllarda birçok resmî belge internet üzerinden talep edilebilir ya da oluşturulabilir hale gelmiştir. E-Devlet şifresi, kimlik numarası ve sistem üzerinden bir kullanıcı kodu ve şifresi olan herkesin giriş yapabildiği İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi de sanal ortamda bazı işlemlerin yapılabildiği yeni nesil sistemlerdir.

İnternet Vergi Dairesi nedir?

İnternet Vergi Dairesi GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulmuş olan özel bir platformdur. Bu platform sayesinde vergi ile ilgili tüm süreçler internet üzerinden yürütülebilmektedir. Gerçek kişiler de tüzel kişiler de bu platform üzerinden işlem yapabilmektedir.

Bu platforma kayıt olmak için öncelikle İnternet Vergi Dairesi’ne ait olan resmi internet sayfasına ya da uygulamasına giriş yapmak gerekir. E-Devlet üzerinden de İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu alınabilmektedir.

İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesinin farkları nelerdir?

Benzerlikleri olsa da İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesinin arasında belirgin farklar bulunur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunulan bu iki sistemi birbirlerinden ayıran özellikler ise şunlardır:

Adres değişikliği ve benzeri birçok işlem daha önce İnternet Vergi Dairesi platformu üzerinden yapılırken zamanla taşınmış ve İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz olarak yapılabilen işlemler de vardır.

İnteraktif Vergi Dairesine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

İnteraktif Vergi Dairesi sisteminde şifresiz olarak yapılan işlemler de yer aldığı için İnternet Vergi Dairesi platformuna göre daha çok işlem yapılabilir.

İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi aynı mı?

İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi birbirinden keskin farklarla ayrılan iki ayrı sistemdir. İşlem sayısı, iki sistem arasındaki en büyük ve belirgin farktır. Birinde daha az işlem yapılırken diğerinden daha fazla işlem yapılabilmektedir. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesinin sahip olduğu kullanıcı arayüzü çok daha kolay ve çok daha hızlı işlem yapma fırsatı verir.

Borç ödeme ve sorgulama işlemlerini tek bir platform üzerinden yapma imkânı veren sistem İnternet Vergi Dairesi’dir. İnteraktif Vergi Dairesi ise yer ve zaman koşullarından bağımsız olarak birçok vergi dairesi işlemini hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan yeni nesil bir sistemdir. İkisinin ortak noktası Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan birer hizmet olmalıdır.







