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İnternette hakaret suçunun cezası nedir? İnternette alenen hakaret yapıldıysa...

21.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette hakaret suçu cezasız bırakılmaz. İnternette hakaret suçu için ceza kesilirken dikkate alınan bazı hususlar vardır. Konu ile ilgili bilgi veren Avukat Tuğsan Yılmaz, internette hakaret suçunun cezasının 3 aydan 2 yıla kadar değiştiğine dikkat çekerek, hakaret suçunun nasıl söylemleri kapsadığını anlattı. İşte internette hakaret suçu ve cezası ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Türk Ceza Kanununun (TCK) 125. maddesinde hakaret fiili ve hakaret fiilinin cezası düzenlenmiştir. Bu bakımdan kişi, üçüncü bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte hakaret fiilinde bulunduğu takdirde, 3 aydan 2 yıla kadar ceza ile karşılaşabilecektir. Söz konusu hakaret fiili, internet üzerinden yahut sosyal paylaşım platformlarından da işlenebilen fiillerdir. Bu bakımdan internet paylaşımı ile, başkaca bir kimse hakkında hakaret fiilini işlemek TCK kapsamında suç teşkil edecektir.

HANGİ İLETİŞİM ARACI KULLANILDIĞI FARK ETMİYOR

Bu noktada bilinmesi gereken bir husus da internet ortamında kişiye hakaret etmek için kullanılan aracın bir önemi bulunmadığıdır. Telefon konuşması, cep telefonu mesajı, bilgisayar, tablet vb. iletişim araçlarının kullanılmasıyla ses, yazı ve görüntü içerebilen her türlü hakaret, internet ortamında yapılan hakaret suçu olarak sayılır.

ALENİYET ÖNEM TAŞIYOR

Bu hususta dikkat edilmesi gereken nokta ise aleniyetin varlığıdır. Hakaretin alenen işlenmesi halinde cezanın altıda bir oranında artırılır. Aleniyet ise herkese açık ortamda yapılan hakareti kapsamaktadır. Peki herkese açık ortam neresidir? Aleni ortam sosyal medyada herkesin görebileceği yerlerdir. Herkese açık facebook hesabı, Twitter hesabı yada Instagram hesabı aleni sayılır. Bu platformlarda yapılan hakaretler ise herkes tarafından görülür. Bu noktada dikkate alınan ise mesaj yoluyla gönderilen hakaretlerin aleniyet unsuru içermediği kabul edilir. Çünkü bunlar yalnızca taraflarca görülür. Bu noktada yapılan hakaret ayrı olarak incelenmektedir.

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