İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Adana'da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının DEAŞ'ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkutarak haraç aldığı ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi.

Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı.