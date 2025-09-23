KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

İnternetten aldığı şampuan kafasını ve yüzünü şişirmiş! Uzman isimden bilinçsiz cilt ürünü kullanımına karşı uyarılar...

Adana’da internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullanan bir vatandaşın yüzünde ve kafasında şişlik oluşması, cilt sağlığına yönelik bilinçsiz ürün kullanımını yeniden gündeme getirdi. Cildiye Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, özellikle internetten ve güvensiz kaynaklardan alınan cilt ürünlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İnternetten aldığı şampuan kafasını ve yüzünü şişirmiş! Uzman isimden bilinçsiz cilt ürünü kullanımına karşı uyarılar...

Adana'da bir vatandaş internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüzünde ve kafasında şişlikler oluşması alerjik reaksiyonları' gündeme getirdi. Cildiye Uzmanı Nalan Kükürt'te konuyla ilgili vatandaşları bilgilendi.

İnternetten aldığı şampuan kafasını ve yüzünü şişirmiş! Uzman isimden bilinçsiz cilt ürünü kullanımına karşı uyarılar... 1

"ŞİDDETLİ ALERJİK REAKSİYONLAR GELİŞEBİLİR"

Kükürt, "İnternetten alınan, eczanelerden alınmayan birçok üründe çeşitli kimyasal maddeler, kanserojen, toksit, alerjen maddeler olabiliyor. Bunlar kullanıldığında şiddetli alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Kızarıklık, kaşıntı, şişlik, özellikle yüz çevresinde, göz kapağı ve dudakta ödem, hatta nefes darlığına kadar gidebilen alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz" dedi.

İnternetten aldığı şampuan kafasını ve yüzünü şişirmiş! Uzman isimden bilinçsiz cilt ürünü kullanımına karşı uyarılar... 2

"ECZANELERDEN ORİJİNAL ÜRÜNLER ALINMALI"

Kükürt, özelikle cilde uygulanacak ürünlerin mutlaka doktor önerisiyle alınması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Eczanelerden, yetkili bayilerden orijinal ürün seçilmeli, bakanlık onaylı ürünleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Piyasada şampuan gibi ürünler var ama birçok kimyasal içerdiği için alerji riski yüksek. Bunları mutlaka doktor kontrolünde ve öneriyle, eczane ürünlerini tercih ederek kullanmak en önemlisi. Alerjik reaksiyon her şeye karşı olabilir. Eğer ürünün içindeki herhangi bir kimyasala alerjiniz varsa, ürün orijinal bile olsa alerji görülebilir. Bunun için alerji testleri uygulanmakta, herhangi bir kimyasala alerjiniz olup olmadığı önceden tespit edilebiliniyor."

Kükürt, alerji dışında bu ürünlerin kalıcı lekelere, saç dökülmelerine, izlere de sebep olabileceğini sözlerine ekledi.

İnternetten aldığı şampuan kafasını ve yüzünü şişirmiş! Uzman isimden bilinçsiz cilt ürünü kullanımına karşı uyarılar... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baş ağrısı için içtiği o ilaç kabusu yaşattı! Aman dikkat...Baş ağrısı için içtiği o ilaç kabusu yaşattı! Aman dikkat...
Kulağından çıkana kimse inanamadı!Kulağından çıkana kimse inanamadı!

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt sağlığı kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.