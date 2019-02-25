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İnternetten alınan bitkisel haplarla iktidarsızlık tedavisi tehlikeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Son dönemde erkeklerin cinsel isteksizlik veya iktidarsızlık gibi problemlerin giderilmesinde farklı tedavi arayışına girdiğini söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

Son dönemde erkeklerin cinsel isteksizlik veya iktidarsızlık gibi problemlerin giderilmesinde farklı tedavi arayışına girdiğini söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, internet ortamında bilimsel araştırmalarla etkisi kanıtlanmamış bitkisel hapların satışının yaygınlaştığını belirtti.
Doktor gözetimi dışında internet üzerinden satın alınan maddelerin kullanımını doğru bulmayan Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, bu kullanımların ağır yan etkilerinin olabileceğini anlattı. Işık, son zamanlarda doktora başvurmak istemeyen bazı erkeklerin cinsel problemler hakkında araştırma yaparak internette satılan bitkisel haplara ulaştığını söyledi. Işık, "Son zamanlarda ne yazık ki, internet ortamında cinsel isteği arttıracağı ve penisteki kanlanmayı iyi hale getireceği iddia edilen bitkisel destekli olduğu öne sürülmüş tablet şeklinde ilaçlar satılıyor" dedi.
İnternetten alınan ilaçların kullanımı önermeyen Evren Işık, cinsel problemlerin doktor kontrolündeki tedavisinde, tamamen bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış ilaçları kullandıklarını belirtti.
Op. Dr. Evren Işık, cinsel problemlerin tedavisinde ilaç desteğinin doktor kontrolünde olması gerektiğinin altını çizdi. Evren Işık, "Cinsel problemlerin çözülmesi için birçok erkeğin vitamin desteğine ve bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlara ihtiyacı var. Ancak hastalarımızın bunları doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. İnternet üzerinden sipariş edilen ilaç benzeri hapların yol açabilecekleri yan etkiler bilinmiyor. Plasebo etkisi ile cinsel problemler özelinde geçici iyi sonuçlar alınabilse dahi bitkisel hapların bilinçsiz olarak kullanımı karaciğer, böbrek ve kalp hastalıklarının oluşmasını tetikleyebiliyor" şeklinde konuştu.

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