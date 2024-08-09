HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Para ceza yiyebilirsiniz... Tüketici heyetine başvurabilirsiniz

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Para ceza yiyebilirsiniz... Tüketici heyetine başvurabilirsiniz

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda elektronik ortamda, evde oturarak mağaza gezinmek ve alışveriş yapmak oldukça kolaylık sağlıyor. Ürünü sipariş ettikten sonra firmanın iptal işlemi herhangi bir cezai hüküm gerekmeksizin kabul ediliyordu. Ancak son zamanlarda firmaların sipariş iptalinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüketiciyi bu durumda mağdur eden firmaya idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Para ceza yiyebilirsiniz... Tüketici heyetine başvurabilirsiniz

Tek tek, sokak sokak mağaza gezmek yerine günümüzde cep telefonu üzerinden sipariş verilmesi hem tüketiciye hem de firmalara kolaylık sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edilmesiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine, bu tür işlemleri gerçekleştiren firmalara kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda ikazda bulundu.

2

TÜKETİCİYİ YANILTAN FİRMALARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, özellikle ürünlerin fiyat geçerlilik süresi ve stok sınırı hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle tüketicileri yanılttığı tespit edilen firmalara karşı idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, e-ticaretin kullanımının artmasıyla birlikte bu tür şikayetlerin arttığını vurguladı. Güllü, e-ticaret firmalarının satışa sundukları ürünlerde stok bilgisi vermemesinin tüketicileri mağdur ettiğini söyleyerek, firmaların, stokta olmayan ürünleri satışa sunmamaları gerektiğini ve eğer stokta bir ürün kalmamışsa, sistemin otomatik olarak bu ürünü satıştan kaldırması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

3

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURULABİLİR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu'na şikayette bulunabileceklerini ve ödemeleri geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini anımsattı.
Yapılan bu uyarılar, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi ve e-ticaret ortamında daha adil bir ticaretin sağlanmasını hedefliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı e-ticaret
En Çok Okunan Haberler
Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

'Beyin kanaması' geçirdi iddiası... Son hali ortaya çıktı! Eşinden açıklama geldi

'Beyin kanaması' geçirdi iddiası... Son hali ortaya çıktı! Eşinden açıklama geldi

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Konyalıların kabusu oldu: Evlerin hemen dibinde! Sayıları hızla artıyor

Konyalıların kabusu oldu: Evlerin hemen dibinde! Sayıları hızla artıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.