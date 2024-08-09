İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Para ceza yiyebilirsiniz... Tüketici heyetine başvurabilirsiniz

Tek tek, sokak sokak mağaza gezmek yerine günümüzde cep telefonu üzerinden sipariş verilmesi hem tüketiciye hem de firmalara kolaylık sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edilmesiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine, bu tür işlemleri gerçekleştiren firmalara kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda ikazda bulundu.

TÜKETİCİYİ YANILTAN FİRMALARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, özellikle ürünlerin fiyat geçerlilik süresi ve stok sınırı hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle tüketicileri yanılttığı tespit edilen firmalara karşı idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, e-ticaretin kullanımının artmasıyla birlikte bu tür şikayetlerin arttığını vurguladı. Güllü, e-ticaret firmalarının satışa sundukları ürünlerde stok bilgisi vermemesinin tüketicileri mağdur ettiğini söyleyerek, firmaların, stokta olmayan ürünleri satışa sunmamaları gerektiğini ve eğer stokta bir ürün kalmamışsa, sistemin otomatik olarak bu ürünü satıştan kaldırması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURULABİLİR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu'na şikayette bulunabileceklerini ve ödemeleri geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini anımsattı.

Yapılan bu uyarılar, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi ve e-ticaret ortamında daha adil bir ticaretin sağlanmasını hedefliyor.