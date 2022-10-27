HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnternetten silikon yapıştırıcı siparişi verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten silikon yapıştırıcı siparişi verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

27.10.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da internetten sipariş veren bir kişi, kargo yerine gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Gelen mesajda kargoyu almadığı için hakkında icra takibi başlatılacağı yazıyordu. Siparişin gelmediği güvenlik kamerasına yansırken İsmail Kurtulmuş, şimdi dava açılırsa hukuk mücadelesi verecek.

İnternetten silikon yapıştırıcı siparişi verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da İsmail Kurutulmuş isimli bir vatandaşın internetten verdiği sipariş başına bela açtı. Kurtulmuş kargoyu beklerken telefonuna gelen bir mesaj şaşkına çevirdi. Gelen mesajda Kurtulmuş'un gelen kargoyu almadığı ve hakkında icra takibi başlatılacağı yazıyordu.

1

"ŞİRKETİ ARADIM, CEVAP VEREN OLMADI"

İnternette gördüğü silikon yapıştırıcıdan 2 kutu sipariş eden Kurtulmuş "Şirketi aradım, cevap veren olmadı, ondan sonra kargoyu aradım. 'Size çarşamba günü getirmişler ama ulaşılamamış, iade talebiyle bize geri geldi' yanıtı verildi" dedi.

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı
Yeni oyunları deşifre edildi! '145 TL ödeyin kurtulun' Yeni oyunları deşifre edildi! '145 TL ödeyin kurtulun'

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Kurtulmuş, şirketin güvenlik kameralarını ve söylenen saatleri incelediğinde herhangi bir kargoya rastlayamadı.

"GÜNLÜK FAİZ VE AVUKAT VEKALET ÜCRETİ YANSITILACAK"

Show Haber'in haberine göre sahte sipariş oluşturduğu iddiasıyla bilişim suçu işlediği belirtilen Kurtulmuş, satıcı şirketin avukatı tarafından aldığı mesajda dava ve icra ile tehdit ediliyordu. Şirketin avukatı olduğu kişileri arayan Kurtulmuş, "Dosyanızın 189 lira 50 kuruş idari takip tazminat bedeli bulunmaktadır. Ödeme sağlanıldığı takdirde dosyanız kapatılacaktır, ödeme sağlanılmadığı sürece günlük faiz ve avukat velaket ücreti yansıtılacak tarafınıza" yanıtını aldı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kurtulmuş şimdi dava açılırsa hukuk mücadelesi verecek. Bu arada o şirket ve hukuk bürosuyla ilgili internette çok sayıda tüketici şikayeti var.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştıAVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı
Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
internet dava sipariş

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.