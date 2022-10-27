İnternetten silikon yapıştırıcı siparişi verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da İsmail Kurutulmuş isimli bir vatandaşın internetten verdiği sipariş başına bela açtı. Kurtulmuş kargoyu beklerken telefonuna gelen bir mesaj şaşkına çevirdi. Gelen mesajda Kurtulmuş'un gelen kargoyu almadığı ve hakkında icra takibi başlatılacağı yazıyordu.

"ŞİRKETİ ARADIM, CEVAP VEREN OLMADI"

İnternette gördüğü silikon yapıştırıcıdan 2 kutu sipariş eden Kurtulmuş "Şirketi aradım, cevap veren olmadı, ondan sonra kargoyu aradım. 'Size çarşamba günü getirmişler ama ulaşılamamış, iade talebiyle bize geri geldi' yanıtı verildi" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Kurtulmuş, şirketin güvenlik kameralarını ve söylenen saatleri incelediğinde herhangi bir kargoya rastlayamadı.

"GÜNLÜK FAİZ VE AVUKAT VEKALET ÜCRETİ YANSITILACAK"

Show Haber'in haberine göre sahte sipariş oluşturduğu iddiasıyla bilişim suçu işlediği belirtilen Kurtulmuş, satıcı şirketin avukatı tarafından aldığı mesajda dava ve icra ile tehdit ediliyordu. Şirketin avukatı olduğu kişileri arayan Kurtulmuş, "Dosyanızın 189 lira 50 kuruş idari takip tazminat bedeli bulunmaktadır. Ödeme sağlanıldığı takdirde dosyanız kapatılacaktır, ödeme sağlanılmadığı sürece günlük faiz ve avukat velaket ücreti yansıtılacak tarafınıza" yanıtını aldı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kurtulmuş şimdi dava açılırsa hukuk mücadelesi verecek. Bu arada o şirket ve hukuk bürosuyla ilgili internette çok sayıda tüketici şikayeti var.



