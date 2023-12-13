Interpol’ün kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu finansörünün yeri belli oldu!

Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Suriye kökenli Muhuannad Al Oqlah’ın Türkiye’de olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin Esenyurt’ta ünlü bir sitede bir sitede olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Dün Esenyurt’ta siteye düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

INTERPOL ULUSLARARASI DÜZEYDE ARAMA KARARI ÇIKARTTI!

Beyrut-Cidde arasındaki uyuşturucu rotasının izi sürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Muhuannad Al Oqlah’ın 2019 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’nda 3 konteynırda, 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hap ile ilgili arandığı belirlendi. Suudi Arabistan polisinin yaptığı araştırmada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gönderilen söz konusu uyuşturucunun finansörünün Muhannet Al Oqlah olduğunu saptadı. Al Oqlah’ın 7 Aralık 2019’da Türkiye’ye geldiği kaydedilirken, zanlı hakkında 4 Ocak 2022’de Interpol’ün uluslararası düzeyde arama kararı çıkardığı belirtildi. Esenyurt’ta lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin, Suudi makamlara teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Muhuannad ALOQLAH "KAFES-19" operasyonuyla yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan “KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı.

Milletimizin bilmesini isterim ki;

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız





