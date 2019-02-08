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Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 23:39 | Son Güncelleme

Kayseri polisi, Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Rüstem Shogenov Kayseri'de mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.

Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekiplerinin Kayseri OSB'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına düzenlediği operasyonda, Rusya’da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol-Europol Daire Başkanlığınca konulmuş kırmızı bülten bulunan Rüstem Shogenov yakalandı.

Ayrıca, Shogenov hakkında G-87 (Genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (Yasa dışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (Kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi.

Şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Interpol Europol Rüstem Shogenov Kayseri

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