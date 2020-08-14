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İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Annesinin evde cansız bedeni ile karşılaşan oğlu sinir krizi geçirip bileklerini kesti.

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti

Olay saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta meydana geldi. 58 yaşındaki Sadiye Y. apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Eve gelen Sadiye Y.'nin oğlu Barbaros Y. (32) annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Önce evdeki pencere camlarını yumruklayıp kıran Barbaros Y. daha sonra cam kırıklarından eline aldığı bir parça ile bileklerini kesti. Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendisini yaralayan Barbaros Y.'yi hastaneye kaldırdı. Diğer yandan daireye giren ekipler Sadiye Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadiye Y.'nin cenazesi tabuta alınarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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