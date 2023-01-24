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  4. İntihar etmek için raylara atladı! Metronun makinisti santimler kala durdu... Dünyanın konuştuğu görüntü

İntihar etmek için raylara atladı! Metronun makinisti santimler kala durdu... Dünyanın konuştuğu görüntü

24.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York şehrindeki bir metro istasyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İntihar etmek için raylara atlayıp yatan bir kişi, makinistin dikkati sayesinde son anda kurtuldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Son günlerde bireysel silahlı saldırı haberleriyle gündeme gelen ABD'deki bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. ABD'nin New York şehrindeki bir metro istasyonunda intihar etmek isteyen bir kişi, onlarca kişinin gözü önünde metro raylarına atlayıp yattı.

MAKİNİST SON ANDA DURDU

Çevredeki insanların çığlıklarıyla birlikte metronun üzerinden geçmesini bekleyen kişi, makinistin son anda durmasıyla intihar girişiminde başarılı olamadı.

GFDDFH

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anlar metro bekleyen bir New York'lu tarafından kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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