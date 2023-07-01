HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İntihar söylentisi ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ise...

İntihar söylentisi ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ise...

01.07.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadının intihar edeceğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

İntihar söylentisi ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ise...

İddiaya göre, gece saatlerinde bir kadın eczaneden raporlu ilaçlarını aldıktan sonra fotoğrafını çekip gönderdiği arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Fotoğrafını gören arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Adrese gelen ekipler ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ortaya çıkınca ekipler rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 17 yaralı!Otomobil ve minibüs çarpıştı: 17 yaralı!
Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!
500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İntihar Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kızı hamile bıraktı! Mahkemede ilginç savunma... Cezası belli oldu

14 yaşındaki kızı hamile bıraktı! Mahkemede ilginç savunma... Cezası belli oldu

Fenerbahçe'de transfer bitiyor!

Fenerbahçe'de transfer bitiyor!

Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!

Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...

Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.