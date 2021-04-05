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İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

05.04.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Darp ettiği eski eşinin tüfekle intiharını önlemek isteyen şahsın eşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi.

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ESKİ EŞİNE MANİ OLMAK İSTEDİ

İddiaya göre, Ali D. (49) boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi A.P.’ye (51) aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulunup darp etti. Kadın bu sırada tüfeği alıp kendini öldürmek istedi. Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.’nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfek kazara ateş aldı ve sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (İHA)

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İntihar kadına şiddet Samsun

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