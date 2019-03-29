İntihara kalkışan kişiyi müzakereci polis vazgeçirdi

Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de intihar etmek için 4 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi, müzakereci polis yaklaşık 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay yerine toplanan bazı vatandaşlar ise intihar girişimini çekirdek çitleyerek film gibi izledi.

Olay, Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatta işçilik yapan ve cadde üzerindeki 4 katlı bir binaya çıkan Gökhan Yılmaz (35) intihara kalkıştı. Çatında bulunan malzemeleri aşağıya atan Yılmaz, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKERDİK ÇİTLEYEREK İZLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe kapatıldı. İntihar olayını izleyen meraklı vatandaşlar ise polis tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri de Yılmaz'ın atlama ihtimaline karşı binanın önünde hava yastığı açtı. Ekiplerin çalışmasını gören Yılmaz, çatıda bulunan fırça, kâğıt ve tahta parçalarını ekiplerin üzerine fırlattı. Bazı kişiler olay anını cep telefonuyla kaydederken, bazı meraklı vatandaşlar ise intihar girişimini çekirdek çitleyerek izledi.