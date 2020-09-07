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  4. İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi

İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu intihara kakıştı. Polislerin ikna etmesiyle indirilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesindeki Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda el ele tutuşarak intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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FARKLI YUVALARA YERLEŞTİRİLDİLER

Polisin olayla ilgili soruşturma sürerken, intihara kalkışıp ikna edilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

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Öte yandan yurttaki kavgaya kız çocuklarının 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan yargılanacağı da öğrenildi.

(DHA)

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