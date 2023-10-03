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İntikam saati: 03.20! İşten kovuldu, hıncını mesai arkadaşından çıkardı: Gece yarısı büyük panik

03.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Bir süre önce işten çıkarılan M. A., bunun nedeni olarak içten içe iş yerinden arkadaşı C. E.'yi suçladı ve intikam planı hazırladı. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde E. K. adlı arkadaşıyla harekete geçen M. A., gece 03.20 sıralarında C. E.'nin evinin önüne motosikletle geldi. Mahalleli gece yükselen alevlerle büyük panik yaşadı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İntikam saati: 03.20! İşten kovuldu, hıncını mesai arkadaşından çıkardı: Gece yarısı büyük panik

İşten çıkarılan M. A.'nın mesai arkadaşı C. E.'den intikamının görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletle C. E.'nin evinin önüne gelen ikili, park halindeki motosikleti kundakladı. Panik yaratan alevler eve de zarar verdi. M. A. tutuklandı, plana yardım eden E. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde gece saat 03.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre C.E. isimli vatandaşın motosikleti evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Yanan motosikletin alevler bir binanın dış cephesine de zarar verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri motosikleti söndürdü. Konuyla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri motosikletin bilerek yakıldığını tespit etti.

İŞTEN ÇIKARILMASINA SEBEP OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YAKMIŞ

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 ayrı motosiklet ile bina önüne gelen şahıslardan birisinin elindeki yanıcı maddeyi C.E.’nin motosikletine dökerek ateşe verdiklerini ve kaçtıklarını gördü. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi olaydan bir gün sonra Avcılar’da yakalandı.

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M.A. ve E.K. isimli şahısların sorgulamalarında motosikletini yaktıkları şahısla M.A.’nın aynı iş yerinden arkadaş oldukları belirtildi.

M.A.’nın ise bir süre önce işten çıkarılmasına sebep olduğunu düşündüğü C.E. ile aralarının bozuk olduğu öğrenildi.

C.E.'nin motosikletini yakan 2 şahıs, “Mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçlarından adliyeye sevk edildi. M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde şahısların gelişi motosikleti ateşe vermeleri yer aldı.

(İHA)

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