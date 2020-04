iOS 13.4.5 Public Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple Music’teki şarkıları Facebook Hikayeler ve Instagram Hikayeler üzerinden paylaşma imkanı sunan bu sürümü nasıl yükleyeceğinizi adım adım anlatıyoruz. Henüz test aşamasında olan iOS 13.4.5 Public Beta 2 sürümünü yüklemeden önce mutlaka iTunes/Finder yardımı ile yedek almanızı tavsiye ettiğimizi belirtelim.

Yedeğinizi aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek herkese açık beta sürümü indirip yenilikleri şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Bu sürümün tekrardan test aşamasında olduğunun altını çizelim. Final sürümünün Mayıs ayı içerisinde herkesin indirime sunulacağını düşünüyoruz. Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğinde iOS 14 sürümü tanıtılacak. Bu zamana kadar Apple’ın artık iOS 13‘te yenilik sunmayacağını söyleyebiliriz.

Eylül sonu çıkacak olan iOS 14’e kadar muhtemelen sadece hata düzeltmeleri için güncellemeler yayınlanacaktır. Belki de yeni iPhone SE için ayrıca küçük güncellemeler de yayınlanabilir.