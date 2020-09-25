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iOS 14.0.1 yayınlandı! İşte iOS 14.0.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.0.1 nasıl yüklenir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14'ten sonra iOS 14.0.1'i yayınladı. iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 7 gibi modellere gelen iOS 14.0.1 güncellemesi hata düzeltmeleri içeriyor ve tepki çeken bir hatayı da kapatıyor. Peki iOS 14.0.1 başka hangi yeniliklerle geliyor?

iOS 14.0.1 yayınlandı! İşte iOS 14.0.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.0.1 nasıl yüklenir?)

iOS 14, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, 8. nesil iPad ve iPad Air'in tanıtıldığı ''Time Flies'' etkinliğinden tam bir gün sonra yayınlanmıştı. iOS 14 kullanıcılara Widget desteği, resim içinde resim özelliği ve daha önceki sürümlerde görmediğimiz birçok yeniliği getiriyordu. Fakat her yeni güncellemede olduğu gibi iOS 14'te de kullanıcılar sorun yaşadıklarından şikayet etti. Apple da iOS 14'te yaşanan sorunları gidermek adına yeni bir güncelleme çıkardı. O güncellemenin sürüm numarası ise iOS 14.0.1 oldu.

iOS 14.0.1 güncellemesi

İŞTE İOS 14.0.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Varsayılan Uygulama Hatası

iOS 14, iPhone kullanıcılarının varsayılan tarayıcılarını ve varsayılan e-posta uygulamalarını değiştirmelerine imkan tanıyor. Bu imkanı kullanmak isteyen bazı kullanıcılar ise tepki çeken bir hata ile karşılaştı. Kullanıcılar, varsayılan tarayıcı uygulamasını Safari dışında bir uygulama ile değiştirdikten sonra telefonlarını kapatıp açtıklarında varsayılan tarayıcılarının tekrar Safari olduğunu söylüyorlardı. Apple, iOS 14.0.1 ile bu sorunu giderdi.

Wi-Fi Sorunu

iOS 14.0.1 ile gelen düzeltmelerden biri de iPhone'ların Wi-Fi ağlarına bağlanmamasına neden olan bir sorun hakkında. Bu sorun nedeniyle birçok iPhone kullanıcısı Wi-Fi ağlarına bağlanamıyordu. iOS 14.0.1 ile iOS 14 Wi-Fi sorunu giderilmiş durumda.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta Yaşanan Sorunlar

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları, kamera önizlemelerini engelleyen bir sorunla karşılaşıyorlardı. iOS 14.0.1 güncellemesi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki bu sorunu da ortadan kaldırdı.

E-posta uygulamaları

iOS 14.0.1'in çözdüğü bir diğer problem ise e-posta göndermek daha doğrusu gönderememek. App Store'dan indirilen bazı e-posta uygulamaları e-posta gönderirken hata veriyor, bu da iPhone kullanıcılarının canını sıkıyordu. iOS 14.0.1 can sıkıcı bu problemi çözdü. Ayrıca News araç takımında görüntülerin görünmesine engel olan bir sorun vardı. Bu sorun da düzeltildi.

İOS 14.0.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

İOS 14.0.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.0.1 güncellemesi çıkacak.
İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.

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