iOS 14.0.1 yayınlandı! İşte iOS 14.0.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.0.1 nasıl yüklenir?)

iOS 14, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, 8. nesil iPad ve iPad Air'in tanıtıldığı ''Time Flies'' etkinliğinden tam bir gün sonra yayınlanmıştı. iOS 14 kullanıcılara Widget desteği, resim içinde resim özelliği ve daha önceki sürümlerde görmediğimiz birçok yeniliği getiriyordu. Fakat her yeni güncellemede olduğu gibi iOS 14'te de kullanıcılar sorun yaşadıklarından şikayet etti. Apple da iOS 14'te yaşanan sorunları gidermek adına yeni bir güncelleme çıkardı. O güncellemenin sürüm numarası ise iOS 14.0.1 oldu.

iOS 14, iPhone kullanıcılarının varsayılan tarayıcılarını ve varsayılan e-posta uygulamalarını değiştirmelerine imkan tanıyor. Bu imkanı kullanmak isteyen bazı kullanıcılar ise tepki çeken bir hata ile karşılaştı. Kullanıcılar, varsayılan tarayıcı uygulamasını Safari dışında bir uygulama ile değiştirdikten sonra telefonlarını kapatıp açtıklarında varsayılan tarayıcılarının tekrar Safari olduğunu söylüyorlardı. Apple, iOS 14.0.1 ile bu sorunu giderdi.

Well, great. I was all excited to set Chrome as default browser in #iOS14 but turns out a device reboot forgets it!?