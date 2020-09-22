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iOS 14.2 public beta yayınlandı! İşte iPhone'lar için keşfedilen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14.2 developer beta sürümünün ardından iOS 14.2 public beta sürümünü de yayınladı. iPhone'lara gelecek yeni iOS 14.2 güncellemesinin özelliklerini gösteren iOS 14.2 public beta, iOS 14.2 developer beta'nın aksine herkes tarafından denenebiliyor. İşte iOS 14.2 public beta'da görünen yeni iPhone özellikleri...

iOS 14.2 public beta yayınlandı! İşte iPhone'lar için keşfedilen yenilikler

iOS 14, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Time Flies etkinliğinin ardından yayınlanmıştı. Güncelleme ile birlikte birçok yenilik iPhone kullanıcılarına sunulmuştu. Bu yeniliklerin yanında iOS 14'te bazı sorunlar da bulunmuştu. İşte Apple bu sorunları çözmek için yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu güncellemelerden biri iPhone 12 modellerine can vermesi beklenen iOS 14.2 güncellemesi. Çok değil, birkaç gün önce iOS 14.2 developer beta sürümünü geliştiricilerin kullanımına açan Apple, şimdi ise iOS 14.2 public beta'yı yayınlayarak yeni beta güncellemeyi herkese açtı.

iOS 14.2 PUBLİC BETA ÇIKTI

Apple, iOS 14.2'nin ilk açık beta sürümünü Apple Beta Software Program üzerinden yayınladı. Güncelleme ile birlikte iOS 14.2 developer beta'da da gördüğümüz Denetim Merkezi'nden Shazam müzik dinleme kolaylığının dışında Büyüteç'e mesafe ölçümü yapan Kişi Algılama özelliği ve bazı tasarım değişiklikleri geldi. iOS 14.2 Public Beta güncellemesini yüklemek istiyorsanız beta sürümlerin bazı hatalara sebep olabildiğini söyleyelim. Bu yüzden iOS 14.2 public beta'yı birincil aygıtlarınıza yüklemekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

Apple iOS 14.2 public beta

iOS 14.2 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone'unuza yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14.2'nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 14.2 PUBLİC BETA YÜKLENEBİLEN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone SE 2020
  • iPod touch (7. nesil)
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