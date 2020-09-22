iOS 14.2 public beta yayınlandı! İşte iPhone'lar için keşfedilen yenilikler

iOS 14, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Time Flies etkinliğinin ardından yayınlanmıştı. Güncelleme ile birlikte birçok yenilik iPhone kullanıcılarına sunulmuştu. Bu yeniliklerin yanında iOS 14'te bazı sorunlar da bulunmuştu. İşte Apple bu sorunları çözmek için yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu güncellemelerden biri iPhone 12 modellerine can vermesi beklenen iOS 14.2 güncellemesi. Çok değil, birkaç gün önce iOS 14.2 developer beta sürümünü geliştiricilerin kullanımına açan Apple, şimdi ise iOS 14.2 public beta'yı yayınlayarak yeni beta güncellemeyi herkese açtı.

iOS 14.2 PUBLİC BETA ÇIKTI

Apple, iOS 14.2'nin ilk açık beta sürümünü Apple Beta Software Program üzerinden yayınladı. Güncelleme ile birlikte iOS 14.2 developer beta'da da gördüğümüz Denetim Merkezi'nden Shazam müzik dinleme kolaylığının dışında Büyüteç'e mesafe ölçümü yapan Kişi Algılama özelliği ve bazı tasarım değişiklikleri geldi. iOS 14.2 Public Beta güncellemesini yüklemek istiyorsanız beta sürümlerin bazı hatalara sebep olabildiğini söyleyelim. Bu yüzden iOS 14.2 public beta'yı birincil aygıtlarınıza yüklemekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.