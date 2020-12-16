iOS 14.3 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Cupertinolu teknoloji devi uzun zamandır çalıştığı iOS 14.3 güncellemesini OTA üzerinden iPhone sahipleri için yayınlamıştı. iPhone 12 ve AirPods Max odaklı bu güncelleme ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü çözülüyor.

Yaklaşık olarak 700 MB büyüklüğünde olan güncelleme iPhone 12 Pro ailesine ProRAW formatında fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Bu sayede ham fotoğraflar çekip daha detaylı düzenleme yapabileceksiniz.

Güncelleme ile ayrıca Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de Apple Fitness+ servisi kullanıma sunuluyor. Apple Fitness+ sayesinde iPhone sahipleri uzmanlardan aylık ücret karşılığı spor dersleri alabiliyor. Güncellemenin sürüm notları ise şöyle:

Apple Fitness+

iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

AirPods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Fotoğraflar

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

TV uygulaması

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

Uygulama Parçacıkları

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

Sağlık

Adet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

Hava Durumu

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

Safari

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

İOS 14.3 İLE DÜZELTİLEN İPHONE SORUNLARI

Bazı MMS mesajların alınamaması

Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması

Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi

Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

Uygulama klasörlerinin açılamaması

Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

Strateji oyunları oynayanların becerileri daha fazla gelişiyor olabilir

