iOS 14.3 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Cupertinolu teknoloji devi uzun zamandır çalıştığı iOS 14.3 güncellemesini OTA üzerinden iPhone sahipleri için yayınlamıştı. iPhone 12 ve AirPods Max odaklı bu güncelleme ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü çözülüyor.
Yaklaşık olarak 700 MB büyüklüğünde olan güncelleme iPhone 12 Pro ailesine ProRAW formatında fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Bu sayede ham fotoğraflar çekip daha detaylı düzenleme yapabileceksiniz.
Güncelleme ile ayrıca Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de Apple Fitness+ servisi kullanıma sunuluyor. Apple Fitness+ sayesinde iPhone sahipleri uzmanlardan aylık ücret karşılığı spor dersleri alabiliyor. Güncellemenin sürüm notları ise şöyle:
Apple Fitness+
- iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
- Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
- On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
- Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
- Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir
AirPods Max
- Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
- Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
- Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
- Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
- Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
- Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
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Fotoğraflar
- iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir
- Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir
- 25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği
- iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır
Gizlilik
- App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü
TV uygulaması
- Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
- Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
- En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir
Uygulama Parçacıkları
- Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği
Sağlık
- Adet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme
Hava Durumu
- Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
- Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir
Safari
- Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği
İOS 14.3 İLE DÜZELTİLEN İPHONE SORUNLARI
- Bazı MMS mesajların alınamaması
- Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması
- Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi
- Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi
- Uygulama klasörlerinin açılamaması
- Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması
- Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
- MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi
- WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması
- VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması
Strateji oyunları oynayanların becerileri daha fazla gelişiyor olabilir
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