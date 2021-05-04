iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı! Peki sürpriz iPhone güncellemesi neler getirdi?

Apple iOS 14.5 güncellemesini geçtiğimiz hafta indirmeye sundu. Yeni güncellemenin iPhone kullanıcılarına en büyük getirisi ise Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği oldu. Bu özellik sayesinde uygulamaların kullanıcıları izleyip izlememesi izne bağlanıyor. Fakat görünüşe göre, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği ile alakalı bir sorun yaşandı. Apple ise çok geçmeden bu sorun için harekete geçti ve iOS 14.5.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 14.5.1 SORUNU ÇÖZDÜ

iOS 14.5.1 güncellemesi, daha önce Ayarlar'da Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin'i etkisizleştirmiş olan kullanıcıların bu ayarı yeniden etkinleştirdikten sonra uygulamalardan uyarı almamasına neden olan, Uygulama Takibi Şeffaflığı ile ilgili bir sorunu düzeltiyor. Ayrıca hata düzeltmeleri içeren yeni güncelleme, önemli güvenlik güncellemeleri de sunuyor. Apple iOS 14.5.1'i tüm kullanıcılara öneriyor.

İOS 14.5.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 14.5.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?