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iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı! Peki sürpriz iPhone güncellemesi neler getirdi?

04.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iOS 14.5.1 güncellemesini sürpriz bir şekilde yayınladı. Yeni iPhone güncellemesi, Uygulama Takibi Şeffaflığı sorunu da dahil olmak üzere öne çıkan hataları düzeltmeye odaklanmış bir güncelleme olmasıyla dikkat çekiyor. İşte iOS 14.5.1 güncellemesinin getirdikleri.

iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı! Peki sürpriz iPhone güncellemesi neler getirdi?

Apple iOS 14.5 güncellemesini geçtiğimiz hafta indirmeye sundu. Yeni güncellemenin iPhone kullanıcılarına en büyük getirisi ise Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği oldu. Bu özellik sayesinde uygulamaların kullanıcıları izleyip izlememesi izne bağlanıyor. Fakat görünüşe göre, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği ile alakalı bir sorun yaşandı. Apple ise çok geçmeden bu sorun için harekete geçti ve iOS 14.5.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 14.5.1 SORUNU ÇÖZDÜ

iOS 14.5.1 güncellemesi, daha önce Ayarlar'da Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin'i etkisizleştirmiş olan kullanıcıların bu ayarı yeniden etkinleştirdikten sonra uygulamalardan uyarı almamasına neden olan, Uygulama Takibi Şeffaflığı ile ilgili bir sorunu düzeltiyor. Ayrıca hata düzeltmeleri içeren yeni güncelleme, önemli güvenlik güncellemeleri de sunuyor. Apple iOS 14.5.1'i tüm kullanıcılara öneriyor.

iOS 14.5.1

İOS 14.5.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)
iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyoriOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

İOS 14.5.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.5.1 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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