iOS 14.5 ile iPhone'ların varsayılan müzik uygulaması değiştiriliyor

Değişiklik, Siri’den belirli bir şarkıyı veya albümü çalmasını istediğinizde şarkının doğrudan Spotify veya YouTube Music kullanılarak açılacağı anlamına geliyor. Şu anda Siri, ister kendi şarkı koleksiyonunuz ister Apple Music abonelik kataloğunuz olsun, yalnızca Apple Music uygulamasında bulunan müziklerden bir şeyler arıyordu. Görünüşe göre iOS 14.5 yüklendikten sonra bir şarkı dinlemek istediğinizde Siri size hangi müzik hizmetini kullanmak istediğinizi soracak. Ardından, seçtiğiniz müzik uygulamanızdan verilere erişmek için izin isteyecek ve şarkı başlayacak. Bundan sonrasında da varsayılan olarak bu hizmet geçerli olacak. Şu an Siri’den Spotify veya diğer hizmetler üzerinden şarkı çalmasını isterseniz her seferinde tek tek ayarlamanız gerekiyor. Yeni özellik iPhone kullanıcıları için kesinlikle hayatı kolaylaştıracak.
Bu, Apple kullanıcılarının varsayılan özellikleri değiştirme hakkına ilk erişmeleri değil. iOS 14, farklı tarayıcıları ve e-posta uygulamalarını varsayılan olarak ayarlama seçeneğini de ekledi. Yeni sürüm eylül ayında piyasaya sürülmeden önce, Safari ve Apple Mail varsayılan seçeneklerdi ve bunu değiştirmenin bir yolu yoktu. Apple ayrıca geçen yılın sonlarında HomePod hoparlörlerine varsayılan müzik hizmetini değiştirme seçeneğini de ekledi.
iOS 14.5, geçen hafta beta olarak yayınlandı. Beta, söz konusu müzik uygulaması desteğinin yanı sıra bazı önemli yeni özelliklere de sahip. Bunlardan en önemlisi, Apple Watch’a sahip kullanıcıların, yüzleri açık olmasa bile Face ID’yi kullanabilmeleri. İOS 14.5’in herkes için ne zaman hazır olacağı belli değil. Ancak 14.4 yalnızca birkaç hafta önce çıktı. Bu nedenle gelmesi muhtemelen ayın sonunu veya mart ayının başını bulacak.
Koronavirüs aşısında ikinci doz kullanılacak: İşte aşı sistemi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum