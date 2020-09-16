Apple iOS 14'ü dün akşam düzenlediği Apple etkinliğinde dile getirdi. Cupertinolu firma, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, iPad 8 ve iPad Air'i tanıttığı etkinlikte iOS 14'ün bugün çıkacağını duyurdu. Apple'ın duyurusu ile birlikte iOS 14 saat kaçta yayınlanacak? iOS 14 ne zaman yayınlanacak? sorusu sorulmaya başlandı. Bu sorulara, MacRumors tarafından yayımlanan bir liste cevap verdi.
iOS 14 İÇİN SAAT VERİLDİ
iOS 14 güncellemesi için yayımlanan listeye göre Apple, iOS 14 güncellemesini bugün Pasifik saatiyle 10:00'da yayınlamaya başlayacak. Türkiye'de ise iOS 14, daha önceki öngörümüz ile aynı doğrultuda bu akşam 20:00'da yayınlanacak. iOS 14 ile birlikte iPadOS 14 ve WatchOS 7'nin de indirilmeye sunulacağı belirtiliyor. Son olarak tablonun Apple tarafından yayınlanmadığını, bu yüzden değişiklik olabileceğini belirtelim.
iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER
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iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE 2020
- iPod touch (7. nesil)
İOS 14 NASIL İNDİRİLİR?
- Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
- Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada Apple'ın güncellemeyi yayınlamasıyla birlikte karşınıza iOS 14 güncellemesi çıkacak.
- İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır. İşte bu kadar.
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