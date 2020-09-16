Apple iOS 14'ü dün akşam düzenlediği Apple etkinliğinde dile getirdi. Cupertinolu firma, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, iPad 8 ve iPad Air'i tanıttığı etkinlikte iOS 14'ün bugün çıkacağını duyurdu. Apple'ın duyurusu ile birlikte iOS 14 saat kaçta yayınlanacak? iOS 14 ne zaman yayınlanacak? sorusu sorulmaya başlandı. Bu sorulara, MacRumors tarafından yayımlanan bir liste cevap verdi.

iOS 14 İÇİN SAAT VERİLDİ

iOS 14 güncellemesi için yayımlanan listeye göre Apple, iOS 14 güncellemesini bugün Pasifik saatiyle 10:00'da yayınlamaya başlayacak. Türkiye'de ise iOS 14, daha önceki öngörümüz ile aynı doğrultuda bu akşam 20:00'da yayınlanacak. iOS 14 ile birlikte iPadOS 14 ve WatchOS 7'nin de indirilmeye sunulacağı belirtiliyor. Son olarak tablonun Apple tarafından yayınlanmadığını, bu yüzden değişiklik olabileceğini belirtelim.

iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE 2020

iPod touch (7. nesil)

İOS 14 NASIL İNDİRİLİR?