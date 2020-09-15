Apple iOS 14'ün çıkış tarihini açıkladı!

Apple için bu akşam gerçekten dolu dolu geçti. Önce Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6'yı tanıtan Apple daha sonra bu yıl onuncu yılını kutlayan iPad'lere geçiş yaptı ve iPad 8 ile iPad Air'i görücüye çıkarttı. Fakat Apple'ın etkinlikte duyurusunu yaptıkları bu kadarıyla da sınırlı değildi. Apple etkinliğinde iPhone kullanıcılarının merakla beklediği sıradaki iPhone güncellemesinin de tarihini paylaştı. Evet, iOS 14'ten bahsediyoruz.

İŞTE iPHONE'LAR İÇİN İOS 14'ÜN YAYINLANACAĞI TARİH

iOS 14 için ayrı bir parantez açan Apple, Tim Cook aracılığıyla iOS 14'ün kararlı sürümünün yarın (16 Eylül) günü yayınlanacağını açıkladı. iOS 14 ile birlikte Apple Watch'ların yeni güncellemesi WatchOS 7 ve MacOS Big Sur da indirilmeye sunulacak.

iOS 14 SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

iOS 14'ün çıkış tarihinin duyurulması ile birlikte iOS 14 saat kaçta yayınlanacak sorusu sorulmaya başlandı. Bu anlamda Apple'ın geçmiş güncelleme takvimlerine bakmak gerek. Apple, genelde TSİ 20:00'da iOS güncellemelerini indirmeye sunmakta. iOS 14'ün de yarın 20:00'da yayınlanacağını düşünüyoruz. Fakat Apple bu, bir sürpriz yaparak güncellemeyi daha erken ya da daha geç yayınlayabilir.