HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iOS 14'ün çıkış tarihini açıkladı!

Apple iOS 14'ün çıkış tarihini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 21:51 | Son Güncelleme

Apple, Time Flies etkinliğinde iOS 14'ün çıkış tarihini de duyurdu. Apple'ın Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad ve iPad Air gibi donanımlarını tanıttığı etkinlikteki açıklamasına göre iPhone'ların yeni güncellemesi iOS 14 için fazla beklememize gerek yok. İşte iOS 14'ün çıkış tarihi.

Apple iOS 14'ün çıkış tarihini açıkladı!

Apple için bu akşam gerçekten dolu dolu geçti. Önce Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6'yı tanıtan Apple daha sonra bu yıl onuncu yılını kutlayan iPad'lere geçiş yaptı ve iPad 8 ile iPad Air'i görücüye çıkarttı. Fakat Apple'ın etkinlikte duyurusunu yaptıkları bu kadarıyla da sınırlı değildi. Apple etkinliğinde iPhone kullanıcılarının merakla beklediği sıradaki iPhone güncellemesinin de tarihini paylaştı. Evet, iOS 14'ten bahsediyoruz.

İŞTE iPHONE'LAR İÇİN İOS 14'ÜN YAYINLANACAĞI TARİH

iOS 14 için ayrı bir parantez açan Apple, Tim Cook aracılığıyla iOS 14'ün kararlı sürümünün yarın (16 Eylül) günü yayınlanacağını açıkladı. iOS 14 ile birlikte Apple Watch'ların yeni güncellemesi WatchOS 7 ve MacOS Big Sur da indirilmeye sunulacak.

iOS 14

iOS 14 SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

iOS 14'ün çıkış tarihinin duyurulması ile birlikte iOS 14 saat kaçta yayınlanacak sorusu sorulmaya başlandı. Bu anlamda Apple'ın geçmiş güncelleme takvimlerine bakmak gerek. Apple, genelde TSİ 20:00'da iOS güncellemelerini indirmeye sunmakta. iOS 14'ün de yarın 20:00'da yayınlanacağını düşünüyoruz. Fakat Apple bu, bir sürpriz yaparak güncellemeyi daha erken ya da daha geç yayınlayabilir.

iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone SE 2020
  • iPod touch (7. nesil)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Apple'ın beklenen ürünü sonunda sahne aldı!Apple'ın beklenen ürünü sonunda sahne aldı!
2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'
Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özellikleriyle iPhone 11'yi geçti: Yeni iPad Air tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Apple'ın beklenen ürünü sonunda sahne aldı!
iPad 8 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple öğrenciler için öne çıkan tabletini tanıttı!
Zaman uçuyor: Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Zaman uçuyor: Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Apple etkinliğinin yıldızı olacağı söylenen AirPods Studio yüzünü gösterdi!
Saatler sonra tanıtılması bekleniyor! İlk fotoğrafı ortaya çıktı
AB mahkemesinden veri kullanım kararı: Mobil operatörler eşit davranmalı!
Mahkemeden ''sınırsız mobil paket'' kararı!
Anakartların üzerinde yer alan pilin işlevi ne? | BIOS, CMOS ve UEFI Nedir?
Anakartların üzerinde yer alan pilin işlevi ne? | BIOS, CMOS ve UEFI Nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.