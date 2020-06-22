iOS 14'ün tanıtılacağı Apple WWDC 2020 etkinliği ne zaman başlayacak? Apple WWDC 2020 etkinliği saat kaçta?

Apple WWDC 2020 nasıl izlenir? WWDC 2020 saat kaçta? gibi sorular, bugün oldukça fazla şekilde sorulmaya başlandı. Bunda etkinliğin birçok yeniliğe sahne olacak olmasının payı oldukça büyük. Zira Apple, WWDC 2020 etkinliğinde, Türkçesi ile Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliğinde iPhone kullanıcılarına büyük yenilikler sunacak iOS 14'ün ve diğer Apple sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtacak.

APPLE DÜNYA GELİŞTİRİCİLER KONFERANSI'NDA NELER TANITACAK?

iPhone'lara büyük yenilikler getirecek iOS 14'ün, iPad kullanıcılarına bazı özelleştirmeler sunacak iPadOS 14'ün, Apple Watch kullanıcılarına daha iyi bir deneyim vadedecek WatchOS 7'nin, iMac ve MacBook Air kullanıcılarına işlevsellik katacak yeni MacOS sistemini tanıtımını yapacak olan Apple, donanım tarafında da bazı sürprizlere imza atabilir. Çünkü sızıntılara göre Apple, AirPods Studio adında bir kablosuz kulaküstü kulaklığını ve yeni bir iMac modelini de etkinlikte sahneye çıkartabilir. Ayrıca iOS 14'ün adının iPhoneOS olarak değiştirme ihtimali de oldukça yüksek.

WWDC 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

WWDC 2020 22 Haziran yani bugün TSİ 20:00'da başlayacak. Etkinlik iOS, macOS, iPadOS, tvOS ve WatchOS sürümlerinin tanıtılacağı Apple özel etkinliği ile start alacak ve konferans 26 Haziran gününe kadar sürecek.