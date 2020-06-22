iOS 14'ün tanıtılacağı Apple WWDC 2020 etkinliği ne zaman başlayacak? Apple WWDC 2020 etkinliği saat kaçta?

Apple WWDC 2020 nasıl izlenir? WWDC 2020 saat kaçta? gibi sorular, bugün oldukça fazla şekilde sorulmaya başlandı. Bunda etkinliğin birçok yeniliğe sahne olacak olmasının payı oldukça büyük. Zira Apple, WWDC 2020 etkinliğinde, Türkçesi ile Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliğinde iPhone kullanıcılarına büyük yenilikler sunacak iOS 14'ün ve diğer Apple sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtacak.
iPhone'lara büyük yenilikler getirecek iOS 14'ün, iPad kullanıcılarına bazı özelleştirmeler sunacak iPadOS 14'ün, Apple Watch kullanıcılarına daha iyi bir deneyim vadedecek WatchOS 7'nin, iMac ve MacBook Air kullanıcılarına işlevsellik katacak yeni MacOS sistemini tanıtımını yapacak olan Apple, donanım tarafında da bazı sürprizlere imza atabilir. Çünkü sızıntılara göre Apple, AirPods Studio adında bir kablosuz kulaküstü kulaklığını ve yeni bir iMac modelini de etkinlikte sahneye çıkartabilir. Ayrıca iOS 14'ün adının iPhoneOS olarak değiştirme ihtimali de oldukça yüksek.
WWDC 2020 22 Haziran yani bugün TSİ 20:00'da başlayacak. Etkinlik iOS, macOS, iPadOS, tvOS ve WatchOS sürümlerinin tanıtılacağı Apple özel etkinliği ile start alacak ve konferans 26 Haziran gününe kadar sürecek.
Apple WWDC 2020 etkinliğini izlemek oldukça kolay. Apple bu sene WWDC 2020 etkinliğini YouTube kanalı üzerinden, Apple.com resmi sitesinden ve Apple TV'deki Apple Events uygulamasından canlı yayınlayacak. Etkinliği YouTube üzerinden takip etmek için buraya, Apple resmi sitesinden takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca bir iOS geliştirici iseniz buraya tıklayarak da etkinliği izleyebilirsiniz.
iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPod touch (7. jenerasyon)
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