iOS 14'ün tanıtılacağı Apple WWDC 2020 etkinliği ne zaman başlayacak? Apple WWDC 2020 etkinliği saat kaçta?

WWDC 2020 NASIL İZLENİR?

Apple WWDC 2020 etkinliğini izlemek oldukça kolay. Apple bu sene WWDC 2020 etkinliğini YouTube kanalı üzerinden, Apple.com resmi sitesinden ve Apple TV'deki Apple Events uygulamasından canlı yayınlayacak. Etkinliği YouTube üzerinden takip etmek için buraya, Apple resmi sitesinden takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca bir iOS geliştirici iseniz buraya tıklayarak da etkinliği izleyebilirsiniz.

İOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7. jenerasyon)