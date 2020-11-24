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iOS 15 güncellemesini bazı iPhone modelleri alamayabilir!

24.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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iOS 15 güncellemesini bazı iPhone modelleri alamayabilir!

iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modeller için yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yeni sürüm ile eski iPhone’lara veda edeceğiz gibi görünüyor.

Güncelleme konusunda dikkat çeken Apple, önümüzdeki yıl iOS 15 güncellemesini indirime sunacak. Ancak Apple iOS 15’i piyasaya sürdüğünde iPhone SE (birinci nesil), iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri artık bu güncellemeyi alamayacak. iPhone SE, 6 ve 6 Plus modellerinin almış olduğu son güncelleme iOS 14 olarak kalacak. En azından sızıntılardan aktarılan bilgiler bu yönde. Zira bir güvenlik açığı olursa ara güncelleme bu modellere gelecektir.

İOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MUHTEMEL MODELLER

  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)

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iPhone 6 serisi özellikle iPhone 6s ve 6s Plus hala birçok kişi tarafından kullanılıyor. Aslında, telefonlar bunu Eylül 2015’te piyasaya sürülmelerinden bu yana dört yıldan fazla bir süredir güncelleme almasına borçlu.

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iOS 15 NE ZAMAN TANITILACAK?

iOS 15’e gelince, bu yeni güncelleme eğer bir aksilik olmazsa WWDC 2021’e etkinliğinde yani Haziran 2021’de tanıtılacak. Şu an yaklaşan güncelleme hakkında pek bilgi yok. iOS 14 ile birlikte büyük çaplı yenilik yapmayan Apple’ın, 2021 yılında bambaşka bir güncelleme ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

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