iOS 15 güncellemesini bazı iPhone modelleri alamayabilir!

Güncelleme konusunda dikkat çeken Apple, önümüzdeki yıl iOS 15 güncellemesini indirime sunacak. Ancak Apple iOS 15’i piyasaya sürdüğünde iPhone SE (birinci nesil), iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri artık bu güncellemeyi alamayacak. iPhone SE, 6 ve 6 Plus modellerinin almış olduğu son güncelleme iOS 14 olarak kalacak. En azından sızıntılardan aktarılan bilgiler bu yönde. Zira bir güvenlik açığı olursa ara güncelleme bu modellere gelecektir.

İOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MUHTEMEL MODELLER

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iPhone 6 serisi özellikle iPhone 6s ve 6s Plus hala birçok kişi tarafından kullanılıyor. Aslında, telefonlar bunu Eylül 2015’te piyasaya sürülmelerinden bu yana dört yıldan fazla bir süredir güncelleme almasına borçlu.

iOS 15 NE ZAMAN TANITILACAK?

iOS 15’e gelince, bu yeni güncelleme eğer bir aksilik olmazsa WWDC 2021’e etkinliğinde yani Haziran 2021’de tanıtılacak. Şu an yaklaşan güncelleme hakkında pek bilgi yok. iOS 14 ile birlikte büyük çaplı yenilik yapmayan Apple’ın, 2021 yılında bambaşka bir güncelleme ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

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