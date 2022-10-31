iOS 16.1'den memnun olmayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.2 müjdesi: Geliyor!

Apple iOS 16.1 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınladı. Böylece iOS 16'da sorun yaşayan iPhone kullanıcılarının sorunları giderildi ve sisteme yeni özellikler eklendi. Ancak Apple, iOS 16.1 ile de durmayacak. Şirketin şimdi iOS 16.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Peki iOS 16.2 ne zaman yayınlanacak? Buna ilişkin bir tahmin ünlü isim Mark Gurman'dan geldi.

iOS 16.2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gurman, iOS 16 işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 16.2 için müjde verdi. Gurman, iOS 16.2'nin iPadOS 16.2 ile birlikte aralık ortasında çıkabileceğini dile getirdi.

iOS 16.2 ve iPadOS 16.2'nin ilk beta sürümü, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için geçen hafta yayınlanmıştı.

Apple'ın iOS 16.3, iPadOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3'ü ise şubat ve mart aylarında, yeni çıkacak Mac'lerle aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlaması bekleniyor.

iOS 16.2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER? İŞTE BEKLENTİLER

Canlı Aktiviteler

Kilit Ekranı Uyku Widget'ı

Freeform

iPadOS 16'da Harici Ekran Desteği

iOS 16.2 ve iPadOS 16.2'nin aralık ayında piyasaya sürülmesi beklendiğinden, Apple'ın güncellemeye yeni özellikler eklemesi, var olan özellikleri çıkartması veya değiştirmesi için hâla bol zamanı bulunuyor.

iOS 16.1 GÜNCELLEMESİNİ ALABİLECEK CİHAZLAR