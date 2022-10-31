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iOS 16.1'den memnun olmayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.2 müjdesi: Geliyor!

31.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdürüyor. Şirket, en son iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1 yayınlamıştı. iOS 16.1'den memnun olmayanlara ve bir an önce daha yeni bir sürüme geçmek isteyenlere ise iOS 16.2 müjdesi verildi.

iOS 16.1'den memnun olmayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.2 müjdesi: Geliyor!

Apple iOS 16.1 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınladı. Böylece iOS 16'da sorun yaşayan iPhone kullanıcılarının sorunları giderildi ve sisteme yeni özellikler eklendi. Ancak Apple, iOS 16.1 ile de durmayacak. Şirketin şimdi iOS 16.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Peki iOS 16.2 ne zaman yayınlanacak? Buna ilişkin bir tahmin ünlü isim Mark Gurman'dan geldi.

iOS 16.2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gurman, iOS 16 işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 16.2 için müjde verdi. Gurman, iOS 16.2'nin iPadOS 16.2 ile birlikte aralık ortasında çıkabileceğini dile getirdi.

iOS 16.2 ve iPadOS 16.2'nin ilk beta sürümü, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için geçen hafta yayınlanmıştı.

Apple'ın iOS 16.3, iPadOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3'ü ise şubat ve mart aylarında, yeni çıkacak Mac'lerle aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlaması bekleniyor.

iOS 16 iç fotoğraf

iOS 16.2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER? İŞTE BEKLENTİLER

  • Canlı Aktiviteler
  • Kilit Ekranı Uyku Widget'ı
  • Freeform
  • iPadOS 16'da Harici Ekran Desteği

iOS 16.2 ve iPadOS 16.2'nin aralık ayında piyasaya sürülmesi beklendiğinden, Apple'ın güncellemeye yeni özellikler eklemesi, var olan özellikleri çıkartması veya değiştirmesi için hâla bol zamanı bulunuyor.

iOS 16.1 GÜNCELLEMESİNİ ALABİLECEK CİHAZLAR

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
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