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iOS 17 çıktı! iPhone sahiplerine müjde... İşte iOS 17'nin özellikleri ve iOS 17'yi alan telefonlar!

18.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 17 çıktı, "iOS 17 ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arama dönemi sona erdi! iPhone 15 modellerini geçtiğimiz hafta tanıtan Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone işletim sistemi sürümü iOS 17'yi yayınladı. Bazı iPhone modelleri iOS 17'yi alamadı. Yine de yeni iOS sürümü uyumlu olduğu iPhone'lara StandBy (Beklemede modu), Kişi Posterleri, NameDrop ve Etkileşimli Araç Takımları gibi birçok yeni özellik getirdi. İşte iOS 17'nin özellikleri ve iOS 17 güncellemesini alan telefonlar!

iOS 17 çıktı! iPhone sahiplerine müjde... İşte iOS 17'nin özellikleri ve iOS 17'yi alan telefonlar!

"iOS 17 çıktı mı?" diye merak ediliyor ancak merak edilenler arasında sadece bu soru bulunmuyor. Çünkü "iOS 17 ne zaman yayınlanacak, iOS 17 çıkış tarihi ne zaman?" gibi soruların cevapları da uzun zamandır merak ediliyordu. 12 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ile Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi yeni ürünlerini tanıtan teknoloji devi Apple ise iOS 17'nin çıkış tarihini 18 Eylül olarak açıklamıştı.

iOS 17 YAYINLANDI

iOS 17'nin çıkış tarihinin 18 Eylül olarak açıklanması sonrası iPhone kullanıcılarının meraklı bekleyişi de başlamıştı. Ancak bu bekleyiş artık son buldu. iOS 17 sonunda yayınlandı. (Not: Güncellemenin cihazlara düşmesi zaman alabilir)

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iOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İşte iOS 17'nin başlıca özellikleri

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StandBy (Beklemede modu): Apple, bu özellikten iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak kullanışlı hale getirebilme özelliği olarak bahsediyor. Bu özellik ile birlikte iPhone bir bilgi ekranı olarak kullanılabiliyor.

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Kişi Posterleri: Kişi Posterleri özelliği ile aradığınız kişinin ekranındaki görünümünüzü özelleştirebileceksiniz.

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NameDrop: NameDrop adı verilen bu özellik sayesinde iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una yaklaştırdığınızda, paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte gönderebiliyorsunuz. Yani bu özellik sayesinde cihazların birbirine yaklaştırılması durumunda iletişim bilgileri paylaşılabiliyor.

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“Live Voicemail: Bu özellik sayesinde, biri sesli mesaj bıraktığında, gerçek zamanlı ve yazılı şekilde mesaj size sunuluyor.

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Çevrimdışı Apple Haritalar: Kullanıcılar iOS 17'de haritadaki bir alanı iPhone’una kaydedebiliyor ve offline olarak kullanabiliyor. Yer kartlarında çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntüleyebiliyor, arabayla veya yürüyerek bir yere giderken sokak sokak yol tarifi alabiliyorlar.

siri

Siri: Siri'yi aktive etmek için Hey Siri demek gerekiyordu. iOS 17'de artık bunun yerine yalnızca Siri demek yeterli oluyor.

checkin

Durum Denetleme (Check In): Bu özellik gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.

widget

Etkileşimli Araç Takımları: Araç takımı (widget) üzerinden müzik çalma, ışıkları kapatma ve çok daha fazla şey yapılabiliyor.

klavye

Daha da doğru otomatik düzeltme: Apple'a göre iOS 17'de otomatik düzeltme özelliği, yazı yazarken şimdi size daha da iyi destek sağlıyor. Otomatik olarak düzeltilen kelimelerin geçici şekilde altı çizildiğinden neyin değiştiğini görebiliyor ve dilerseniz tek bir dokunuşla orijinal kelimeye dönebiliyorsunuz.

iOS 17'nin özellikleri:

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Ancak bu noktada, bazı özelliklerin de iOS 17'ye daha sonradan ekleneceğini belirtelim.

iOS 17’NİN UYUMLU OLDUĞU iPHONE'LAR (iOS 17 ALAN TELEFONLAR)

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

BU iPHONE'LAR iOS 17'Yİ ALAMADI

iOS 16 güncellemesini alan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise iOS 17 güncellemesini alamadı.

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iOS 17 NASIL YÜKLENİR?

iOS 17'yi yüklemek için iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Buradan iOS 17'yi indirip yükleyebilirsiniz. Ancak her iOS güncellemesinde yapmanız gerektiği gibi, her ihtimale karşı iPhone'unuzu yedeklemeyi unutmayın.

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