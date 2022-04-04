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  4. iOS'tan sonra sıra Android'de: Twitter için "nihayet" dedirten adım!

iOS'tan sonra sıra Android'de: Twitter için "nihayet" dedirten adım!

04.04.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, iOS'ta bulunan tweet metni seçme özelliğini nihayet Android uygulamasına da getirecek gibi görünüyor. Jane Manchun Wong, şirketin Android kullanıcılarının tweet'lerdeki metinleri seçmesine izin vermek için çalıştığını söyledi.

iOS'tan sonra sıra Android'de: Twitter için "nihayet" dedirten adım!

Twitter'ın Android uygulaması nihayet tweet metni seçme özelliğini kazanmaya yakın. Herhangi bir tweet'teki metni seçip, kopyalamayı kolaylaştıran bu özellik aslında bir süredir Twitter'ın iOS uygulamasında kullanılabiliyordu. Ancak Twitter Android uygulaması, bu konuda iOS uygulamasının gerisinde kalmıştı. Fakat iki uygulama yakında eşit şartlara kavuşabilir.

TWITTER İÇİN ANDROID UYGULAMASINI KULLANANLARA GÜZEL HABER

Sosyal medya uygulamalarında yeni özellikler bulması ile tanınan Jane Manchun Wong'a göre şirket Android uygulamasını kullananların tweet'lerdeki metinleri seçmesine izin vermek üzere çalışıyor.

Twitter iç görsel

Wong'un Twitter paylaşımına göre metne uzun süre basmak, metni kopyalama, metni paylaşma veya tweet’teki tüm metni seçme seçeneklerini gösteriyor.

Engadget'a göre keşif, başlangıçta Android kullanıcıları arasında bir miktar kafa karışıklığına yol açıyor, çünkü bir avuç cihaz zaten bunu yapmanıza izin veriyor. Örneğin, Google'ın Pixel telefonları böyle bir özelliğe sahip. Kopyalayıp yapıştırmak için herhangi bir ekrandan metin seçmenize izin veriyorlar. Ancak Android uzmanı Mishaal Rahman, bu aracın her yerde mevcut olmadığını aktarıyor.

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sosyal medya
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