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IP adresi bulma ve öğrenme nasıl yapılır? IP adresimi nasıl öğrenirim?

10.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bilgisayarın, tabletin, akıllı telefonun kendine özel bir IP adresi mevcuttur. Cihazların kimlik numarası olarak tanımlanan IP adresleri, noktalarla ayrılan dört sayıdan meydana gelmektedir. Bu adresler olmadan internete bağlanılması mümkün değildir. İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından size atanan IP adresini kolay bir şekilde öğrenebilmeniz mümkündür.

IP adresi bulma ve öğrenme nasıl yapılır? IP adresimi nasıl öğrenirim?

İçindekiler

  • IP Adresimi Nasıl Öğrenirim?
  • IP Adresi Değiştirme

İnternete her bağlandığınızda size atanan IP adresinin son rakamında değişiklik olmaktadır. Bu rakamlar dinamik kod olarak tanımlanır. Güvenli veri alışverişinin sağlanması için dinamik kodlara ihtiyaç duyulur. Ağ ile alakalı bir kurulum yapılacağı zaman IP adreslerinin bilinmesi gerekmektedir. Kullanıcılar belirli bazı yöntemler ile IP adresi bulma işlemini yapabilir.

IP Adresimi Nasıl Öğrenirim?

IP adresi öğrenmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri Google arama motoru üzerinden yapılan IP adresi öğrenme işlemidir. Aşağıdaki adımları uygulayarak Google üzerinden adresinizi bulabilmeniz mümkündür. Bu adımlar şöyledir;

  • İlk olarak Google arama motoruna giriş yapınız.
  • Ardından arama kısmına “what’s my IP” yazınız ve aratınız.
  • Karşınıza bir tablo çıkacaktır. Bu tablo içerisinde IP adresiniz yazılıdır.

Google dışında birçok farklı siteden de faydalanabilmeniz mümkündür. Buna ek olarak, bilgisayarınız üzerinden komut istemini kullanarak da IP adresinizi öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

  • Klavyenizde yer alan “Windows” ve “R” tuşlarına aynı anda basınız.
  • Ekranınızda küçük bir pencere açılacaktır. Bu penceredeki arama bölümüne “CMD” yazıp, “enter” deyiniz.
  • Karşınıza daha büyük bir pencere açılacaktır. Buraya “ipconfig” komutunu yazıp, yeniden enter’a basınız. IPv4 yazan yerde IP adresinizi görebilirsiniz.
IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?

IP Adresi Değiştirme

Kullanıcılar bilgisayarları üzerinden IP adreslerini birkaç basit yöntemle kolay bir şekilde değiştirebilmektedir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda IP adresi değiştirme adımları aşağıda yer almaktadır;

  • Öncelikle “Windows + R” tuşlarına aynı anda basarak “ağ bağlantıları” sayfasını açınız.
  • Ekranınızda küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencerenin içerisinde “çalıştır” kutusu bulunmaktadır. Kutunun olduğu alana “ncpa.cpl” yazınız ve ardından “enter” tuşuna basınız.
  • Sonrasında “kablosuz ağ bağlantısı” üzerine gelip sağ tıklayınız ve “özellikler” bölümünü açınız.
  • Özellikler kısmından “kablosuz ağ bağlantısı özellikleri” kısmına geçiş yapınız.
  • İnternet protokolü sürümü olarak “4 Tcp/Ipv4” seçeneğini işaretleyiniz.
  • Hemen sağ alt köşede ”özellikler” sekmesi bulunmaktadır. Bu sekmeye tıklayınız.
  • Karşınıza bir pencere çıkacaktır. Bu pencerede "aşağıdaki IP adresini kullan” seçeneğini işaretleyiniz.
  • Bu kısma kendi IP adresini yazınız. Ardından “aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” bölümüne tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan yere sunuculara yazılması gereken sayıları giriniz.
  • Son olarak “ayarları doğrula” butonuna tıklayınız. Bu şekilde IP adresinizi değiştirmiş olacaksınız.
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