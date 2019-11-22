IPA yönetimi "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" temasıyla İstanbul'da toplandı

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde 1 milyon 200 bin çocuk doktorunun üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), yönetim toplantısını "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlığıyla ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdi.

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yeni dönem başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun girişimleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, IPA'nın yönetim kurulu üyesi olan kıta başkanları katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Enver Hasanoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ve sığınmacı çocuğa ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek bunun için toplantıyı Türkiye'de düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin sığınmacı çocuklara yönelik yaptığı çalışmaları ve tecrübeleri önemsediklerini, diğer ülkelerden gelen IPA bölge başkanlarının bunları öğrenmesini istediklerini anlatan Hasanoğlu, "Türkiye'yi ve Türkiye Milli Pediatri Derneğini model aldılar. Bir Türk olarak çok mutluyum." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin mülteci çocuklara yönelik çok ciddi çalışmaları hayata geçirdiğini, konuyla ilgili yabancı konuklara sunum yaptığını anlatarak, Türkiye'nin mülteci çocukların sağlığı, eğitimi ve annelerin doğumu konusunda çok iyi hizmet verdiğini vurguladı.