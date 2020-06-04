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iPad Air 4, büyük bir ekran ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 12:43 | Son Güncelleme

iPad Air 4 ‘te radikal değişiklikler tercih edilebilir. En azından Çin medyasında son günlerde gezinen söylenti bilgiler bu yönde.

iPad Air 4, büyük bir ekran ile gelecek

Yeni iPad, 11 inç ekran ile gelebilir. Bunun yanında, Apple’ın bu kez Lightning port yerine de USB Type-C port tercih edeceği konuşuluyor. Bu bilgilerin kaynağında ise, ismini vermek istemeyen bir Apple tedarikçisinin olduğu belirtilmiş. Tabii bilgilerin devamı da var.

İPAD PRO'YA BENZEYECEK

iPad Air 4 tasarım detaylarının da 11 inç ekranlı iPad Pro’ya benzeyeceği, dolayısıyla daha ince çerçeve ve Touch ID özelliğiyle gelmesinin muhtemel olduğu söyleniyor.

Apple’ın son yıllarda giderek büyüyen ekran politikasını izlediğini unutmamak gerekli. Yani iPad Air 4 söylentilerinin gerçekleşmesi zor değil. Ek olarak, koronavirüs salgını sebebiyle son dönemde tabletlere olan ilgilerde bir artış söz konusu ve bu bağlamda LCD’nin tablet ekranı üretimini artırdığı bilgisi geldi. LG, Apple’ın tabletleri için de üretim yapan bir firma.

Son bir detay olarak, yine söylenti boyutunda olan bir bilgiyi daha paylaşalım. 10.8 inç ekrana sahip iPad Pro’nun da bu yılın ikinci yarısında satışa sunulması gündemde.

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