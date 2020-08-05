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iPad'e büyük rakip: Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ Android tabletlerini de tanıttı. iPad ve iPad Pro'ya direkt olarak rakip olan Galaxy Tab S7 ailesi, S-Pen desteği ile çok daha güçlü bir hale geliyor. İşte Samsung Galaxy Tab S7 ailesinin özellikleri ve fiyatları!

iPad'e büyük rakip: Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın ardından Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tabletini de görücüye çıkardı. Gelin bu iki tablete yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri arasında 11 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın en büyük özelliği 120 Hz ekran hızına sahip oluşu. Bu sayede hem dokunmatik ekran hem de S-Pen çok akıcı bir deneyim vadediyor. Tabletin kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Galaxy Note 20 serisinde bulunan Microsoft Xbox desteği Galaxy Tab S7'de de yer alıyor. Böylece Samsung Galaxy Tab S7'de Xbox oyunları oynanabiliyor.

Samsung Galaxy S7-1

Galaxy Tab S7'nin arka kameraları ise 13 MP geniş açılı ana kamera + 5 MP geniş açılı ana kamera olarak sıralanıyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Tablet gücünü ise 8.000 mAh gücündeki pilinden alıyor. Tab S7'nin renkleri ise Mistik Siyah, Mistik Bronz ve Mistik Gümüş.

Samsung Galaxy Tab S7-2

SAMSUNG GALAXY TAB S7+ ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Tab S7+, Samsung Galaxy Tab S7'den biraz daha büyük. Tab S7+'da 12,4 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Tabi ki bu ekran da S-Pen'e destek veriyor. Tablet, Snapdragon 865+ işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

Samsung Galaxy TAb S7+

Galaxy Tab S7+, kameraları ile ise iyi bir deneyim vadediyor. Tabletin kameraları 12 MP geniş açılı ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera olarak sıralanıyor. Galaxy Tab S7+, pil konusunda ise küçük kardeşinden ayrışıyor. Galaxy Tab S7+'da 10,090 mAh gücünde bir pil var. Bu devasa pil uzun bir pil ömrü sunacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Tab S7+ özellikleri

SAMSUNG GALAXY TAB S7 VE SAMSUNG GALAXY TAB S7+ FİYATLARI

Android 10 tabanlı One UI 2.1 ile gelen Samsung Galaxy Tab S7 5.499 TL'den, Galaxy Tab S7+ Türkiye'de 6.999 TL'den satışa sunuluyor.

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