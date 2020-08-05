iPad'e büyük rakip: Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın ardından Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tabletini de görücüye çıkardı. Gelin bu iki tablete yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri arasında 11 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın en büyük özelliği 120 Hz ekran hızına sahip oluşu. Bu sayede hem dokunmatik ekran hem de S-Pen çok akıcı bir deneyim vadediyor. Tabletin kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Galaxy Note 20 serisinde bulunan Microsoft Xbox desteği Galaxy Tab S7'de de yer alıyor. Böylece Samsung Galaxy Tab S7'de Xbox oyunları oynanabiliyor.

Galaxy Tab S7'nin arka kameraları ise 13 MP geniş açılı ana kamera + 5 MP geniş açılı ana kamera olarak sıralanıyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Tablet gücünü ise 8.000 mAh gücündeki pilinden alıyor. Tab S7'nin renkleri ise Mistik Siyah, Mistik Bronz ve Mistik Gümüş.