iPad mini 6 tasarımı sızdırıldı!

Apple iPad Mini 6 için güncellenmiş tasarımla ilgili rapor, daha önce Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note20 ve Apple iPhone 12 Pro gibi cihazlarla ilgili bilgileri sızdıran David Kowalski’den geliyor. Kowalski, şirketin bir ekran içi Touch ID parmak izi sensörü kullanacağını iddia ediyor. Böylece iPad mini 6 ile Touch ID’nin geri dönebileceği söylentileri başladı.

İPad mini 6’nın sızdırılmış görüntüleri, Apple’ın tabletlerinde ve belki daha sonraki telefonlarında büyük bir yön değişikliğini yaptığını gösteriyor. Kowalski tarafından sızdırılan haberler daha önce Ming-Chi Kuo’nun iPhone Mini 6 hakkında söylediklerine de uyuyor. Cihazın iPad Mini serisindeki önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Render’larda gri daire şeklinde gösterilen Touch ID ünitesi ekrana entegre olacak. Ayrıca panelin üst kısmında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik olacak. Bu sayede üst çerçeve daha ince hale gelecek.

CAD çizimlerini temel alan görüntülere bakılırsa Apple’ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmeyi planladığı iPad mini 6 yeni tasarım ve harika özelliklere sahip olacak. Tabletin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor.