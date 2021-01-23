HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPad mini 6 tasarımı sızdırıldı!

iPad mini 6 tasarımı sızdırıldı!

23.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPad mini 6 tasarımı sızdırıldı!

Apple, cihaz serisini yeniliyor ve bazı cihazların iç kısımları yenilenirken, bazı cihazların da tasarımları güncelledi. Şirketin yakında çıkacak olan iPad Mini 6 modelinin yeni bir tasarıma ve bazı ilginç özelliklere sahip olabileceği ortaya çıktı.

Apple iPad Mini 6 için güncellenmiş tasarımla ilgili rapor, daha önce Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note20 ve Apple iPhone 12 Pro gibi cihazlarla ilgili bilgileri sızdıran David Kowalski’den geliyor. Kowalski, şirketin bir ekran içi Touch ID parmak izi sensörü kullanacağını iddia ediyor. Böylece iPad mini 6 ile Touch ID’nin geri dönebileceği söylentileri başladı.

İPad mini 6’nın sızdırılmış görüntüleri, Apple’ın tabletlerinde ve belki daha sonraki telefonlarında büyük bir yön değişikliğini yaptığını gösteriyor. Kowalski tarafından sızdırılan haberler daha önce Ming-Chi Kuo’nun iPhone Mini 6 hakkında söylediklerine de uyuyor. Cihazın iPad Mini serisindeki önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Render’larda gri daire şeklinde gösterilen Touch ID ünitesi ekrana entegre olacak. Ayrıca panelin üst kısmında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik olacak. Bu sayede üst çerçeve daha ince hale gelecek.
CAD çizimlerini temel alan görüntülere bakılırsa Apple’ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmeyi planladığı iPad mini 6 yeni tasarım ve harika özelliklere sahip olacak. Tabletin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor.

Cihazın, yeni piyasaya sürülen iPhone 12 serisine güç veren çipten yani Apple A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. Kullanılabilirliğe gelince, cihaz Mart ayında iPad Pro 2021 ve iPhone SE 2021 ile birlikte piyasaya sürülebilir.

iPad mini 6 böyle görünecek. Videoyu izlemek için tıklayın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Müjde! Bu yöntemlerle eğlenerek para kazanabilirsinizMüjde! Bu yöntemlerle eğlenerek para kazanabilirsiniz
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sony, Xperia 10 II’nin yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Sony, Xperia 10 II’nin yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Apple MacBook Air ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple MacBook Air ne zaman piyasaya sürülecek?

PC sistemine performans dopingi

PC sistemine performans dopingi

Oksijen satürasyonu seviyesini takip eden akıllı saat

Yeni özelliğiyle dikkat çekti!

Etraftaki hareketliliklerden haberdar olun

Etraftaki hareketliliklerden haberdar olun

Motorola Edge S, 26 Ocak’ta tanıtılacak

Motorola Edge S, 26 Ocak’ta tanıtılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.