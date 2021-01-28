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iPhone 11 Pro Max'i zorladı: iPhone 12 mini DxOMark puanı belli oldu!

28.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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iPhone 11 Pro Max'i zorladı: iPhone 12 mini DxOMark puanı belli oldu!

DxOMark iPhone 12 mini kamera incelemesini tamamladı. Akıllı telefonların kamera performanslarını masaya yatıran DxOMark test ekibi, iPhone 12 mini'ye iPhone 11 Pro Max'i zorlayan bir puan verdi.

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile birlikte Apple'ın ''Hi, Speed'' sloganına sahip etkinliğinde tanıtıldı. Tanıtımın üzerinden ise yaklaşık olarak üç ay geçti. DxOMark test ekibi ise bu üç ay içerisinde önce iPhone 12 Pro, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max modellerinin kamera performanslarını inceledi ve akıllı telefonlara genel bir puan verdi. Üç akıllı telefonun üçü de zirvenin sahibi olan Huawei Mate 40 Pro+'a yetişemedi. DxOMark ekibi şimdi ise ailenin en küçük üyesini test masasında konuk etti; iPhone 12 mini'yi.

İŞTE İPHONE 12 MİNİ'NİN DXOMARK PUANI

DxOMark iPhone 12 mini incelemesi resmen yayınlandı. Ekip, 5,4 inçlik en küçük iPhone 12'ye fotoğraf yeteneklerinden ötürü 132 puan, video yeteneklerinden ötürü ise 112 puan verdi. Telefon zoom performansıyla 41 puan almayı başardı. Genel ortalamada ise iPhone 12 mini DxOMark puanı olarak 122 puan aldı ve iPhone 12 ile aynı puanı paylaştı.

iPhone 12 Mini

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GALAXY NOTE 20'Yİ GEÇTİ

iPhone 12 mini DxOMark'tan aldığı 122 puan ile 124 puanlık iPhone 11 Pro Max'i zorlamayı başardı ancak geçemedi. Minik iPhone, Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note20 Ultra 5G gibi cihazları ise geride bıraktı. 122 puanlık iPhone 12 mini'nin Türkiye fiyatının ise 9.999 TL'den başladığını belirtelim.

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