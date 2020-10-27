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iPhone 12 ailesi için ''yara yapıyor'' şikayeti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

iPhone 12 kullanıcılarından bazıları, ilginç bir şikayet ile sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılara göre, iPhone 12'nin çerçeveleri elde yara yapıyor. Üstelik bazı kullanıcılar, bu durumu kanıtlayabilmek için fotoğraf da paylaşmış durumda.

iPhone 12 ailesi için ''yara yapıyor'' şikayeti!

iPhone 12 ailesi birçok kullanıcının eline ulaştı. Kullanıcılar, yeni iPhone modellerini kullanmaya başladı. Kimi iPhone 12 sahipleri, elde edilen verilere bakılırsa yeni seri ile birlikte değişen köşeli tasarımı oldukça beğendi. Onlar için bu, iPhone 4, iPhone 5 veya iPhone 5s'te kullanılan eski tasarımı modernize etmek demekti. Ancak bir kesim, iPhone 5 gibi köşelere sahip bu tasarımdan dolayı ''ellerinin acıdığını'' iddia etti.

iPHONE 12 YARA MI YAPIYOR?

Birçok iPhone 12 kullanıcısı, iPhone 12 ailesinin köşeli tasarımının elde yara yaptığını iddia ediyor. Buna göre iPhone 12 modelleri elde tutulurken köşeli tasarım dolayısıyla avuç içinde veya parmaklarda izlere ve kesiklere neden oluyor. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardan da bu durum görülebiliyor.

iPhone 12 kesikleri

Şunu belirtelim; Kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların gerçek olmama ihtimali her zaman var. Ancak söz konusu iddialar doğruysa iPhone 12'yi kılıf ile kullanmak elde yara veya iz oluşumunu önleyecektir. Apple'dan ise kullanıcıların iddialarına karşı henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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